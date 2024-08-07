Казахстанская боксерша Кызайбай завоевала бронзу Олимпиады

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Представительница Казахстана Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Париже.

В полуфинале в весовой категории до 50 кг она проиграла китаянке У Юй.

Кызайбай 30 лет, она является двукратной чемпионкой мира. Эта медаль стала третьей бронзовой и пятой в целом для сборной Казахстана на Олимпиаде в Париже.