Казахстанская боксерша Кызайбай завоевала бронзу Олимпиады
Казахстанская боксерша Кызайбай завоевала бронзу Олимпиады в Париже.
Казахстанская боксерша Кызайбай завоевала бронзу Олимпиады в Париже.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Представительница Казахстана Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Париже.
В полуфинале в весовой категории до 50 кг она проиграла китаянке У Юй.
Кызайбай 30 лет, она является двукратной чемпионкой мира. Эта медаль стала третьей бронзовой и пятой в целом для сборной Казахстана на Олимпиаде в Париже.
Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.