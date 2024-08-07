Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф вышла в финал Олимпиады в Париже

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
21
16
3Австралия
14
12
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Волейбол
Вольная борьба
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Парусный спорт
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Пляжный волейбол
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Прыжки на батуте
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Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Микст
08:30скороХодьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Таэквондо. Мужчины
10:00скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 1-й раунд
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. до 49 кг. Предварительные поединки
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
Гандбол. Мужчины
10:30скороМужчины. 1/4 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Мужчины
11:00скороСложность. Мужчины. Квалификация
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины
11:00скороЖенщины. Командное первенство. 1/4 финала. Индия - –
Настольный теннис. Мужчины
11:00скороМужчины. Командное первенство. 1/4 финала
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Вольная борьба. Женщины
12:00скороЖенщины. до 50 кг. Утешительный раунд
Баскетбол. Женщины
12:00скороЖенщины. 1/4 финала
00:18 (мск), источник: ТАСС

Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф вышла в финал Олимпиады в Париже

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Иман Хелиф из Алжира вышла в финал женского олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг. Соревнования проходят в Париже.

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Источник: Reuters

Ее соперницей в полуфинале была Джанджаем Суваннапхенг из Таиланда.

Ранее стало известно, что Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин, которых дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, допущены до участия в Олимпиаде в Париже. Хелиф сняли с соревнований на чемпионате мира — 2023 в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки выступали на Олимпиаде в Токио.

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменок до участия в Играх-2024 вызвало широкий резонанс в спортивном сообществе. В Международной ассоциации бокса, которая проводила гендерные тесты спортсменок и принимала решение об их дисквалификации, отметили, что в крови спортсменок присутствуют мужской и женский кариотип. В МОК утверждают, что при допуске спортсменов руководствовались их паспортом, а тесты на определение гендера назвали нелегитимными.

Линь Юйтин также дошла до полуфинала Олимпиады в Париже. Спортсменка по-прежнему выступает в весе до 57 кг. В полуфинале ее соперницей станет Эсра Йылдыз из Турции. Поединок за выход в финал пройдет 7 августа.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Чемпионы дня: 6 августа
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XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
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XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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