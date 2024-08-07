Курьезный автогол помог футболисткам сборной Бразилии победить Испанию и выйти в финал Олимпиады

Счет был открыт на 6-й минуте в результате курьезного автогола, когда мяч после рикошета от Ирен Паредес оказался в сетке ворот испанок. В концовке первого тайма отличилась Габи Портильо, а на 71-й минуте до разгромного счет довела Адриана. Один мяч в составе испанок отыграла Сальма Параллуэло за 5 минут до конца основного времени встречи. В компенсированное время у бразильской команды забил Керолин, а 90+12 минуте окончательный результат на табло установила оформившая дубль Параллуэло.