Курьезный автогол помог футболисткам сборной Бразилии победить Испанию и выйти в финал Олимпиады
В полуфинальном матче женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года Бразилия одержала разгромную победу над Испанией.
В полуфинальном матче женского футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 года Бразилия одержала разгромную победу над Испанией.
Встреча на стадионе в Марселе завершилась со счетом 4:2 в пользу бразильянок.
Счет был открыт на 6-й минуте в результате курьезного автогола, когда мяч после рикошета от Ирен Паредес оказался в сетке ворот испанок. В концовке первого тайма отличилась Габи Портильо, а на 71-й минуте до разгромного счет довела Адриана. Один мяч в составе испанок отыграла Сальма Параллуэло за 5 минут до конца основного времени встречи. В компенсированное время у бразильской команды забил Керолин, а 90+12 минуте окончательный результат на табло установила оформившая дубль Параллуэло.
Бразилия вышла в финал олимпийского турнира, где встретится за золото с США. Испания, которая является действующим чемпионом мира среди женщин, сыграет за бронзу с Германией.