«Нужен большой титул». Медведев после Олимпиады открывает любимую часть сезона

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
21
16
3Австралия
14
12
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Микст
08:30скороХодьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Таэквондо. Мужчины
10:00скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 1-й раунд
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. до 49 кг. Предварительные поединки
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
Гандбол. Мужчины
10:30скороМужчины. 1/4 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Мужчины
11:00скороСложность. Мужчины. Квалификация
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины
11:00скороЖенщины. Командное первенство. 1/4 финала. Индия - –
Настольный теннис. Мужчины
11:00скороМужчины. Командное первенство. 1/4 финала
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Вольная борьба. Женщины
12:00скороЖенщины. до 50 кг. Утешительный раунд
Баскетбол. Женщины
12:00скороЖенщины. 1/4 финала
01:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нужен большой титул». Медведев после Олимпиады открывает любимую часть сезона

Лучший теннисист России вернулся на североамериканский хард.

Наверх
«Нужен большой титул». Медведев после Олимпиады открывает любимую часть сезона | Источник: Getty Images

«Не имеет большого значения, что было до этого»

Даниил Медведев выступил на Олимпийских играх в Париже совсем не так, как рассчитывал. Россиянин видел свои шансы в паре и миксте, только вместе с Романом Сафиуллиным и Миррой Андреевой не продвинулся дальше первого раунда. Теннисисты получили удовольствие от игры, но не от результата. Сюжет дуэта Мирра и Медведь получился не столь сказочным, как у Андреевой в серебряной паре с Дианой Шнайдер. В одиночном разряде Даниил прошел два раунда, в споре за четвертьфинал проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и от досады разбил ракетку. На этом его вторая Олимпиада была закончена.

Этим летом Медведев впервые после взлета своей карьеры совершил обратный переход с травяного покрытия на грунт. С обоими типами у россиянина долгое время были сложные, даже неприятные отношения. Теперь теннисист вернулся на корты «Ролан Гаррос» после второго подряд полуфинала Уимблдона, сам был рад быстрой адаптации и менее тяжелым мячам. Но все же — не более. Из Парижа он вылетел на «мастерс» в Монреале.

В этом году много внимания в ATP-туре забирают Янник Синнер, Карлос Алькарас и Новак Джокович. Синнер завоевал первый титул «Большого шлема» после эпичного финала с Медведевым на Открытом чемпионате Австралии и затем стал первой ракеткой мира. Итальянец провел впечатляющую часть сезона и после пропуска Олимпиады возвращается защищать титул в Монреале. Алькарас впервые в карьере выиграл «Ролан Гаррос» и во второй раз подряд победил Джоковича в финале Уимблдона. Испанец резво собрал четыре титула «мейджоров» с недостающим в коллекции трофеем в Австралии. Джокович невероятно быстро восстановился между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном после операции на колене и в 37 лет дотянулся до главной нереализованной мечты — олимпийского золота. Легендарный серб забрал парижский финал с Алькарасом и заранее отказался от игры на этой неделе.

Медведев даже без больших побед проводит солидный год. Бывший лидер мирового рейтинга идет пятым в рейтинге и четвертым в чемпионской гонке. Теперь Даниил открывает вторую часть сезона на харде в Северной Америке, которую исторически проводит сильно. Здесь россиянин рассчитывает прервать свою трофейную засуху.

«Думаю, особенность моих сезонов в том, что часто, когда дохожу до этого этапа в Канаде, уже не имеет большого значения, что было до этого, потому что обычно начинается лучшая для меня часть года. Честно говоря, я вполне доволен моим сезоном. У меня были хорошие результаты, хорошие выступления, несколько по-настоящему хороших побед. И чем я недоволен, так это отсутствием титулов, но я играю [хорошо] на больших турнирах, уступил нескольким отличным парням», — сказал теннисист.

«Тогда лучше понял, как побеждать парней с вершины»

Медведев не выигрывал титулов после мая 2023-го и уникального чемпионства на грунтовом «мастерсе» в Риме. За следующий год обладатель 20 титулов на уровне ATP проиграл пять финалов и довел их число до 18 за карьеру. В этом сезоне россиянин уступил Синнеру в финальном матче Открытого чемпионата Австралии и второй раз подряд проиграл Алькарасу на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Баланс побед и поражений 28-летнего теннисиста в этом сезоне — 35−11.

Пять лет назад Даниил провел прорывные лето и осень в Северной Америке. В Монреале он впервые в карьере вышел в финал турнира серии «мастерс», в Цинциннати выиграл первый «тысячник», в Нью-Йорке впервые дошел до решающей игры турнира «Большого шлема». Во второй части сезона-2019 теннисист победил в 29 из 32 матчей. Тот рывок начался с финала в Вашингтоне, откуда россиянин перебрался в Канаду.

«Надо было торопиться, требовалось собираться. На следующий день нужно было готовиться к матчу. Я играл с Кайлом Эдмундом, который в то время выступал очень хорошо, и знал, что первый матч получится непростым. Но сразу же почувствовал себя очень, очень здорово, смог победить его с приличным счетом. Все просто сложилось вместе, я смог сыграть довольно хорошо», — сказал теперь Медведев.

Пять лет назад Даниил на пути в финал монреальского «мастерса» не отдал ни сета и уверенно забрал матчи с Эдмундом, Кристианом Гарином, Домиником Тимом и Кареном Хачановым. В решающей игре его остановил Рафаэль Надаль (6:3, 6:0), испанец и россиянин потом вместе выдали эпичный финал US Open.

«Я играл с Рафой, и, к сожалению, в то время это было для меня слишком, [он был] слишком силен. Я помню, что каждый матч чем-то отличался по содержанию, но я играл в отличный теннис, чувствовал себя великолепно в игре. Это был первый раз, когда вышел в финал “мастерса”, так что получил большой заряд уверенности», — говорит теперь теннисист.

Пять лет назад Даниил приехал в Монреаль в статусе девятой ракетки мира. После второй части 2019 года стало ясно, что теннисит закрепился на элитном уровне на пути к вершине. Он сам с этим согласен, оглядываясь назад.

«Сто процентов [это так], потому что до этого знал, что могу играть хорошо, но все еще не добился какого-то серьезного результата, а это был период, когда я вышел в первый финал “мастерса”, выиграл следующий в Цинциннати, вышел в финал US Open. Это был вроде как первый турнир — вместе с Вашингтоном, где я тоже играл хорошо, — когда еще лучше понял, что нужно делать на корте, чтобы побеждать парней с вершины», — сказал теперь россиянин.

«Определенно хочу большего»

Медведев стал третьим «сеяным» в Монреале-2024. Первая и вторая ракетки этого турнира — Синнер и Александр Зверев. Русский немец тоже проводит сильный сезон, весной выиграл «тысячник» в Риме и лидирует в туре с 44 победами в этом сезоне.

Даниил завоевал на «мастерсах» шесть из 20 титулов и выигрывал канадский «тысячник» в 2021 году, когда его проводили в Торонто. Известный специалист по харду возвращается на любимое покрытие впервые с марта и выступления в Майами. Его соперник по второму кругу определится в игре недавнего партнера по паре Сафиуллина и испанца Алехандро Давидовича Фокины. Этот матч лучший теннисист России рассматривает как начало ударного отрезка.

«Буду стремиться растянуть его до конца года, обязательно постараюсь завоевать большой титул и набрать много очков, потому что это важно. Чем выше ты финишируешь в итоге, тем лучше это показывает, насколько хорошим был весь сезон. Так-то я вполне доволен этим сезоном, но определенно хочу большего», — сказал Медведев.

Артем Агапов

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа
Российские каноисты Коровашков и Петров вышли в полуфинал на дистанции 5...
На Олимпиаде в Париже прошел десятый медальный день
Дюплантис установил новый мировой рекорд! Live дня Олимпиады
Все фотогалереи
ВидеоФото
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
20Чемпионы дня: 4 августа
22Турнир по гимнастике на Олимпийских играх
29Чемпионы дня: 3 августа
21Чемпионы дня: 2 августа
Главные темы
Скандальная Иман Хелиф уже в шаге от олимпийского золота
Надменного Ингебригтсена обыграли «все остальные идиоты»: видео
Экс-россиянка Антропова — в полуфинале Олимпиады
Кубинский гигант Лопес сделал то, что больше никому не под силу
«Нужен большой титул». Медведев после Олимпиады открывает любимую часть сезона
У меня была большая мечта — стать первой в истории олимпийской чемпионкой из Казахстана — Назым Кызайбай
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф вышла в финал Олимпиады в Париже
Казахстанская боксерша Кызайбай завоевала бронзу Олимпиады
Ни одна из команд ОИ-2024 не воспользовалась правом заявить мужчин в синхронное плавание
Итальянские волейболистки стали последними полуфиналистками Олимпиады-2024
Громкая сенсация на Олимпиаде! Вембаньяма провалился, но Франция победила фаворита
Американка Эмит Элор стала олимпийской чемпионкой по вольной борьбе в категории до 68 кг
Российская боксерша рассказала о поединке с провалившей гендерный тест соперницей
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Чемпион Токио-2020 Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках в длину
Американка Габриэль Томас выиграла бег на 200 м на Олимпиаде-2024, Альфред стала 2-й
Уинфред Яви выиграла стипль-чез на 3000 м на ОИ-2024, побив рекорд Галкиной-Самитовой
Канадка Роджерс завоевала золото ОИ-2024 в метании молота. Влодарчик не попала в топ-3
Американский бегун Хокер с рекордом выиграл 1500 м на ОИ-2024. Ингебригтсен стал лишь 4-м
Кубинец стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе
Голландские велогонщики взяли золото и установили новый мировой рекорд в командном спринте на Олимпиаде-2024
Женская сборная США стала первым финалистом футбольного турнира на ОИ-2024
На Олимпиаду — в 11 лет. Награды в женском скейте вновь разыграли дети
Борец из Киргизии Шаршенбеков завоевал бронзу Олимпиады
Сборная Франции по баскетболу сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады
Австралийские велогонщики установили мировой рекорд в командной гонке преследования
«MVP! MVP!» Йокич вытащил безнадежный матч для Сербии — как это было изнутри
Велогонщики из Нидерландов установили мировой рекорд в командном спринте
Сборная беженцев на Олимпиаде: как появилась и что за люди туда попадают
Американские волейболистки обыграли сборную Польши в ¼ финала Олимпиады
Мировой рекордсмен в беге на 5 000 м снялся с забега на Олимпиаде в Париже
11-летняя скейтбордистка из Китая дебютировала на Играх в Париже
17-летняя китаянка Цюань Хунчань стала трехкратной чемпионкой ОИ
Сборная Сербии по баскетболу вышла в полуфинал Олимпиады, отыграв отставание в 24 очка
У румынской гимнастки отобрали медаль в пользу США. Душераздирающая сцена на Олимпиаде
Тренер из США отстранен от ОИ после обвинений в домогательствах
Премьер Румынии бойкотирует закрытие ОИ из-за скандала в гимнастике
Наездник из Германии завоевал золото в конкуре на на Олимпиаде
У России — внезапная надежда на медаль Олимпиады-24. Наши парни с рекордом, а организаторы демонстрировали флаг РФ
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Байлз отпраздновала золото на Олимпиаде хот-догами и картофелем фри
Немецкие баскетболисты победили Грецию и вышли в полуфинал ОИ
Дюплантис — о рекорде: Не осознал, какой это фантастический момент
Белорусский борец Хаслаханов вышел в четвертьфинал Олимпиады 2024 в Париже
Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов побил олимпийский рекорд
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь