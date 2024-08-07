Хелиф будет боксировать за золото. Интерсекс одержала еще одну победу

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
21
16
3Австралия
14
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороИспанияЕгипет
Скалолазание. Мужчины
11:00скороСложность. Мужчины. Квалификация
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
11:00скороИндияГермания
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороКитайКорея
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:35скороНуридин ИссакаБэйли Льюис
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
11:47скороПанипак ВонгпаттанакитУмайма Эль-Бушти
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:59скороМохамед Халил ДжендубиЛев Корнеев
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороЮи СусакиОксана Ливач
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
12:00скороСербияАвстралия
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороКим Сын ЧжунРустам Ассакалов
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороАбд Аль-Керим УакалиАрам Варданян
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:10скороИбтиссем ДудуФэн Цзыци
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороДжаир Алексис Куэро МуньосАкжол Махмудов
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороДжозеф Патрик РауУзур Джузупбеков
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
12:11скороМария Сара Грипполи ГальярдоАдриана Керезо Иглесиас
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:20скороЛусия Ямилет Епес ГусмнУн Ген-Чхве
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороХасрат ДжафаровМохамед Эль-Сайед
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороАли ЧенгизАркадиуш Марцин Кулинич
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
12:24скороОмар Ясер ИсмаилАдриан Висенте Юнта
11:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хелиф будет боксировать за золото. Интерсекс одержала еще одну победу

Самая скандальная участница Олимпиады — в финале.

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Хелиф будет боксировать за золото. Интерсекс одержала еще одну победу | Источник: Спорт-Экспресс

Олимпийские игры. Женщины. ½ финала до 66 кг
Джанжаем Суваннафенг (Таиланд) — Иман Хелиф (Алжир) — 0:5.

Женский турнир по боксу в весе до 66 кг всего за несколько дней стал едва ли не самым обсуждаемым событием на Олимпиаде в Париже. Причиной, конечно, стало участие в нем не совсем обычной спортсменки — Иман Хелиф из Алжира. Именно она вызывает полярную реакцию у публики — одни ее резко критикуют, другие защищают.

Как бы то ни было, история Хелиф на Играх-2024 продолжается. И вполне вероятно, завершится золотой медалью.

Отстранение

Если вы еще вдруг не в курсе, коротко напомним, почему боец из Алжира вызывает у окружающих такие сильные эмоции. Хотя женский бокс вообще не самый популярный у непосвященных вид спорта. Но здесь случай особый.

Итак, Иман Хелиф, 25 лет, выросшая в провинциальном городке Бибан Месба. С раннего детства ее интересовал спорт: занималась футболом, потом переключилась на бокс. Как рассказывал ее отец, чтобы заработать на автобусный билет и ездить на тренировки, Иман собирала и сдавала металлолом. Постепенно она доросла до национальной сборной и в 2018 году дебютировала на чемпионатах мира.

При этом сколько-нибудь серьезных успехов Хелиф начала добиваться только в последние два-три года. Первым заметным достижением в карьере алжирской спортсменки стала победа на международном турнире в Стамбуле весной 2021 года — в финале была повержена призер Олимпиады в Рио россиянка Анастасия Белякова. В 2022-м на соревнованиях в Болгарии Хелиф победила в решающем поединке еще одну представительницу РФ — Наталию Сычугову. Между двумя этими событиями боксерша из Алжира съездила на Олимпиаду в Токио, где уступила в четвертьфинале.

Прорыв в карьере Хелиф наступил в середине 2022 года, когда она стала серебряным призером чемпионата мира, затем взяла золото на домашних Средиземноморских играх, победила на чемпионате Африки. Но в марте 2023-го, когда она выступала на ЧМ в Нью-Дели, африканку дисквалифицировала Международная федерация бокса (IBA) прямо накануне финального боя в своем весе против китаянки Ян Лю.

К тому моменту Хелиф успела уверенно победить Фризу Аньянго из Кении, еще одну россиянку — на этот раз еще не знавшую поражений Азалию Аминеву, Навбахор Хамидову из Узбекистана и Джанджем Суваннапхенг из Таиланда. Внезапное отстранение объясняется медицинскими причинами. Тут же СМИ стали писать о найденном у Хелиф повышенном уровне тестостерона — мужского полового гормона, и о том, что на представительницу Алжира поступали жалобы от соперниц. Вместе с ней от соревнований отстранили Лин Ютин из Тайваня.

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Буря в Париже

Сама Хелиф объясняла произошедшее неким «заговором» и подала апелляцию в CAS, но позже ее отозвала. При этом уже после дисквалификации Хелиф выиграла домашние Арабские игры и этап Кубка мира, проводимого альтернативной IBA организацией World Boxing. А еще заявила, что намерена перейти в профессионалы. В любителях ее послужной список перед Олимпиадой насчитывал 52 победы (шесть нокаутов) при девяти поражениях.

С такой предысторией африканка прибыла в Париж. Надо также отметить, что из-за конфликта МОК и IBA олимпийский турнир, как и упомянутые в предыдущем абзаце соревнования, проводятся вне юрисдикции международной федерации. Поэтому Хелиф получила допуск на Игры, что вскоре после ее старта обернулось скандалом.

Конечно, в IBA тут же вспомнили прошлогоднюю историю и заявили, что ни Хелиф, ни Лин Ютин в Париже быть не должно. При этом в организации опровергли разговоры о проваленном тесте на тестостерон и заявили, что в организме спортсменок «обнаружены мужские хромосомы». МОК признал, что еще в декабре получал соответствующее письмо от IBA, но считает, что методика примененного гендерного теста сомнительна, а его результаты не были опубликованы. При этом сама Хелиф утверждает, что родилась женщиной и идентифицирует себя именно так.

Параллельно с этим развернулась широкая и ожесточенная дискуссия в соцсетях о правомерности допуска спортсменки из Алжира до женских соревнований. А пока эксперты делились своими мнениями, Хелиф досрочно победила итальянку Анджелу Карини, а затем уверенно взяла верх над Анной Хамори из Венгрии. Обе отказались пожимать сопернице руку и громко выражали свое недовольство по поводу участия Иман в Играх. А уже упомянутая россиянка Аминева вызвала африканку на бой, пообещав взять реванш.

Минимум серебро

Между тем на пути Хелиф к месту в финале оказалась та самая Джанджем Суваннапхенг из Таиланда, в одну калитку проигравшая ей на прошлогоднем чемпионате мира. Любопытно было посмотреть, изменилось ли соотношение сил за прошедшие полтора года.

В программе вечера присутствовали и увлекательные мужские полуфиналы в категории до 71 кг, в которых американец и британец проиграли соперникам из Узбекистана и Мексики, а также в весе до 50 кг у женщин. Но всех, конечно, интересовал один конкретный бой. Соперницы появились на ринге под шум зала, причем Хелиф встречали гораздо громче.

Первый раунд прошел под диктовку африканки, которая заняла центр ринга и стала контролировать бой. Суваннапхенг попыталась противопоставить этому скорость, но нарвалась на несколько встречных ударов. К концу трехминутки оппонентки уже начали клинчевать. По итогам раунда все арбитры отдали преимущество Хелиф. В таком же ключе прошел весь оставшийся бой. Девушка из Таиланда не сдавалась, искала шансы для атаки, но пропускала гораздо чаще соперницы. И победу единогласным решением судей одержала алжирка.

Теперь ей все-таки предстоит провести финал против Ян Лю — китаянка во втором, куда более конкурентном поединке вечера, раздельным решением судей победила Чень Няньцинь, представляющую Тайвань. Посмотрим, сможет ли действующая чемпионка мира остановить Хелиф.

Антон Бабошин

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