Михаин Лопес ничуть не более великий, чем Александр Карелин. Титулов меньше, поражений больше | Источник: Reuters

Михаин Лопес Нуньес стал пятикратным олимпийским чемпионом, легко победив Ясмани Акосту в финале парижских Игр (6:0). Это была шестая Олимпиада для кубинца. После схватки 41-летний Лопес положил борцовки на центр ковра — спортивную карьеру он завершил. По числу олимпийского золота ему нет равных в борцовском мире и близко. У другого славного классика-тяжеловеса Александра Карелина — три золота и серебро. И все-таки (об этом я писал после победы Лопеса в Токио, но готов повторить снова) — не стоит утверждать, что Александр Карелин — менее великий, ведь в его пользу есть весомые аргументы. Какие абзацы здесь скопированы из текста трехлетней давности, какие-то — дополнены. Итак, по пунктам:

1. У Карелина больше значимых титулов. Сан Саныч выиграл девять чемпионатов мира, в то время как Лопес — только пять. Также русский борец был лучшим на 12 чемпионатах Европы и 13 чемпионатах СССР/России. Да, Лопес пять раз был первым на Панамериканских играх и девять раз — на Панамериканском чемпионате, но это турниры уровнем ниже и Евро, и чемпионата СССР/России тех времен.

И ведь нельзя сказать, что чемпионат мира уступает Олимпиаде в сложности. Вероятно, даже превосходит. Пример: Лопес провел в Париже четыре схватки и стал чемпионом, а Карелину, чтобы выиграть ЧМ-1999, понадобилось шесть побед.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241976&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

2. Карелин с конца 1980-х и до завершения карьеры в 2000-м не пропустил ни одного большого турнира. Лопес же после 2015 года ни разу не участвовал на чемпионатах мира, а после 2019 года — на континентальных турнирах (лицензию в Париж за него добыл Оскар Пино).

Любой большой турнир — это не только схватки, но и изнурительный процесс подготовки, весогонки и соответствующий износ организма. Обычный вес Лопеса — 150 кг, в то время как лимит тяжелого веса — 130 кг. То есть для участия на ОИ ему пришлось согнать 20 кг. Если бы он боролся на ЧМ, то прибавилось бы еще несколько таких жутких весогонок. Был бы Лопес таким же доминатором, если бы брал на себя столько же турниров, сколько брал Карелин? И вообще — приехал бы в Токио, в Париж? Не уверен.

3. Сейчас Лопес непобедим, но такой доминации, как у Карелина, мир не видел. С 1987-го (после поражения Игорю Ростороцкому) до 2000-го (поражение в финале ОИ от Рулона Гарднера) сибиряк не проиграл НИ ОДНОЙ схватки. Хотя, как уже было сказано, участвовал во всех турнирах — а не раз в четыре года.

У Лопеса же были поражения — трижды на чемпионатах мира он брал серебро, в 2004-м проиграл в ¼ финала Олимпиады. На чемпионате мира в 2002-м Лопес стал 13-м, в 2003-м — 16-м. Возраст юный, вот только Карелин к 22 годам уже выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, чемпионат Европы (дважды), чемпионат СССР (дважды). Есть у Лопеса и соперник, с которым у него отрицательный баланс встреч. Это Хасан Бароев. Статистика их схваток — 3−2 в пользу осетина (не считая юниорских турниров).

4. На первый взгляд главные соперники в карьере Лопеса кажутся сильнее, чем те, кто противостоял Карелину. Хасан Бароев — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, Риза Каяалп — пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы. Но это все из-за того, что Карелин не оставлял оппонентам шансов взять золото — везде участвовал и везде выигрывал. Вот и получается, что они, соперники Карелина, не такие титулованные, как Бароев и Каяалп. Притом что тяжеловесы-классики конца 1980-х и 1990-х — Ростороцкий (Карелин взял у него реванш в 1988-м), Томас Юханссон, Мэтт Гаффари, Эктор Милиан, Сергей Мурейко, вне всяких сомнений, очень качественные борцы.

В чем Лопес превосходит Карелина, так это в том, как много поколений он пережил и все равно остается лучшим. Сначала победил ветеранов (у Мурейко выиграл уже на своем первом ЧМ — в Москве в 2002-м, выиграл и у Гарднера — на Панамериканских играх тоже в 2002-м), затем разобрался со сверстниками (Бароев — в финале ОИ-2008, Юрий Патрикеев), потом начал побеждать более молодое поколение (Каяалп, Билал Махов, Хейки Наби), затем — ребят еще моложе (Сергей Семенов). Поразительное спортивное долголетие.

Если Лопес решит возобновить карьеру и поедет на ОИ-2028 в Лос-Анджелес — наверняка выиграет и там, конкурентов не видно. И все равно Карелин будет не менее великим, уж слишком гигантское наследие он оставил, такой доминации, такой непобедимости не было НИ У КОГО.