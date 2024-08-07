Боксерша Хелиф отпраздновала выход в финал Олимпиады: видео

Вчера, 6 августа, Хелиф выиграла бой с соперницей из Таиланда Джанджаем Суваннапхенг. После того как тайская спортсменка покинула ринг Хелиф начала прыгать, скакать и кричать от радости.

Позже Иман Хелиф прокомментировала победу.

«Мне все равно, что обо мне говорят в связи с этим скандалом. Для меня важно только оставаться на уровне и давать своим людям то, чего они заслуживают. Я знаю, что я талантливый человек, и это подарок всем алжирцам», — цитирует Хелиф Daily Mail.

25-летняя Хелиф выступает в любительском женском боксе с 2018 года. В 2022 году она завоевала золото в первом полусреднем весе (до 63 кг) на чемпионате Африки и Средиземноморских играх, а также уступила в финале чемпионата мира.

МОК допустил Хелиф до участия в Олимпийских играх пояснив, что ее случай не является «трансгендерным вопросом», а представляет собой проявление ложного гермафродитизма — аномалии развития, при которой вторичные половые признаки не соответствуют хромосомному полу.

Хелиф принимала участие на Олимпийских играх в Токио, где сумела дойти до четвертьфинала, уступив будущей чемпионке Келли Харрингтон из Ирландии.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.