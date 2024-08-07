Климент Колесников: Ни за что бы не стал плыть в Сене

«Я бы даже в обычной речке, более пригодной для плавания, чем Сена, купаться не стал ни за что. У меня отторжение, даже страх перед любым другим водоемом, кроме бассейна. Если я не вижу дна и того, что находится в воде, это пугает и отталкивает.



Со стороны организаторов Олимпиады, конечно, неправильно то, что они сделали. С другой стороны, выхода тоже нет. Если ты хочешь выигрывать, то будешь побеждать и в такой воде», — сказал Колесников.