Климент Колесников: Ни за что бы не стал плыть в Сене

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
21
16
3Австралия
14
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
10:30скороИспанияЕгипет
Скалолазание. Мужчины
11:00скороСложность. Мужчины. Квалификация
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороТрамплин 3 м. Мужчины. Полуфинал
Настольный теннис. Женщины. 1/4 финала
11:00скороИндияГермания
Настольный теннис. Мужчины. 1/4 финала
11:00скороКитайКорея
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:35скороНуридин ИссакаБэйли Льюис
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
11:47скороПанипак ВонгпаттанакитУмайма Эль-Бушти
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:59скороМохамед Халил ДжендубиЛев Корнеев
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороЮи СусакиОксана Ливач
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
12:00скороСербияАвстралия
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороКим Сын ЧжунРустам Ассакалов
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороАбд Аль-Керим УакалиАрам Варданян
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:10скороИбтиссем ДудуФэн Цзыци
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороДжаир Алексис Куэро МуньосАкжол Махмудов
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороДжозеф Патрик РауУзур Джузупбеков
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
12:11скороМария Сара Грипполи ГальярдоАдриана Керезо Иглесиас
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
12:20скороЛусия Ямилет Епес ГусмнУн Ген-Чхве
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороХасрат ДжафаровМохамед Эль-Сайед
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
12:20скороАли ЧенгизАркадиуш Марцин Кулинич
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
12:24скороОмар Ясер ИсмаилАдриан Висенте Юнта
11:55 (мск), источник: Спорт Mail

Климент Колесников: Ни за что бы не стал плыть в Сене

Двукратный призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников прокомментировал качестве воды в Сене, где соревнуются триатлонисты и пловцы-марафонцы. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Источник: AFP 2023

«Я бы даже в обычной речке, более пригодной для плавания, чем Сена, купаться не стал ни за что. У меня отторжение, даже страх перед любым другим водоемом, кроме бассейна. Если я не вижу дна и того, что находится в воде, это пугает и отталкивает.

Со стороны организаторов Олимпиады, конечно, неправильно то, что они сделали. С другой стороны, выхода тоже нет. Если ты хочешь выигрывать, то будешь побеждать и в такой воде», — сказал Колесников.

Ранее в Сене были разыграны три комплекта медалей в триатлоне. В рамках индивидуальных соревнований спортсменам необходимо было проплыть по реке 1,5 км. После соревнований несколько триатлонистов заразились кишечной инфекцией.

В четверг, 8 августа, в Сене пройдут соревнования по плаванию на открытой воде у женщин, на которых им предстоит преодолеть дистанцию 10 км. На следующий день аналогичную дистанцию должны проплыть мужчины.

Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. В главную реку Парижа годами сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор и токсичные отходы. К 60-м годам XX века уровень загрязнения воды в Сене достиг таких пределов, что река стала практически мертвой. В 2015 году французские власти начали работы по очистке реки к Олимпиаде, потратив на эти цели около 1,4 млрд евро.

За две недели до открытия Олимпиады министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго искупались в Сене, чтобы доказать, что река полностью безопасна для проведения соревнований.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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