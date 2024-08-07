Климент Колесников: Ни за что бы не стал плыть в Сене
Двукратный призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников прокомментировал качестве воды в Сене, где соревнуются триатлонисты и пловцы-марафонцы. Об этом сообщает «Чемпионат».
Двукратный призер Олимпийских игр в Токио Климент Колесников прокомментировал качестве воды в Сене, где соревнуются триатлонисты и пловцы-марафонцы. Об этом сообщает «Чемпионат».
«Я бы даже в обычной речке, более пригодной для плавания, чем Сена, купаться не стал ни за что. У меня отторжение, даже страх перед любым другим водоемом, кроме бассейна. Если я не вижу дна и того, что находится в воде, это пугает и отталкивает.
Со стороны организаторов Олимпиады, конечно, неправильно то, что они сделали. С другой стороны, выхода тоже нет. Если ты хочешь выигрывать, то будешь побеждать и в такой воде», — сказал Колесников.
Ранее в Сене были разыграны три комплекта медалей в триатлоне. В рамках индивидуальных соревнований спортсменам необходимо было проплыть по реке 1,5 км. После соревнований несколько триатлонистов заразились кишечной инфекцией.
В четверг, 8 августа, в Сене пройдут соревнования по плаванию на открытой воде у женщин, на которых им предстоит преодолеть дистанцию 10 км. На следующий день аналогичную дистанцию должны проплыть мужчины.
Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за плохого качества воды. В главную реку Парижа годами сбрасывали канализацию, сточные воды, мусор и токсичные отходы. К 60-м годам XX века уровень загрязнения воды в Сене достиг таких пределов, что река стала практически мертвой. В 2015 году французские власти начали работы по очистке реки к Олимпиаде, потратив на эти цели около 1,4 млрд евро.
За две недели до открытия Олимпиады министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго искупались в Сене, чтобы доказать, что река полностью безопасна для проведения соревнований.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.