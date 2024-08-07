Россиянка рассказала об угрозах после вызова на бой Иман Хелиф

21-летняя россиянка встречалась с Хелиф в ⅛ финала чемпионата мира в 2023 году, который проходил в Индии. Тогда Аминева сумела отправить алжирку в нокдаун, но в итоге проиграла раздельным решением судей.

«После вызова есть много слов поддержки, но поступают и угрозы. От иностранцев. Но я этого не боюсь, российские боксеры просто так не сдаются», — сказала Аминева.

25-летняя Хелиф, которую подозревают в том, что она является биологическим мужчиной, пробилась в финал женского боксерского турнира в полусреднем весе (до 66 кг). В финале, который пройдет в пятницу, 9 августа, ей будет противостоять китаянка Ян Лю.

По ходу олимпийского турнира Хелиф на отказе соперницы прошла итальянку Анджелу Карини, а также уверенно победила венгерку Луци Хамори (5:0) и таиландку Чанчэм Суваннапхенг (5:0).

Хелиф выступает в любительском женском боксе с 2018 года. В 2022 году она завоевала золото в первом полусреднем весе (до 63 кг) на чемпионате Африки и Средиземноморских играх, а также уступила в финале чемпионата мира.

МОК допустил Хелиф до участия в Олимпийских играх пояснив, что ее случай не является «трансгендерным вопросом», а представляет собой проявление ложного гермафродитизма — аномалии развития, при которой вторичные половые признаки не соответствуют хромосомному полу.

Хелиф принимала участие на Олимпийских играх в Токио, где сумела дойти до четвертьфинала, уступив будущей чемпионке Келли Харрингтон из Ирландии.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.