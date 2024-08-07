Молдова на ОИ в Париже: метатель копья Адриан Мардаре пробился в финал

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Молдавский метатель копья Адриан Мардаре сумел квалифицироваться в финал соревнований по метанию копья на Олимпийских играх в Париже.

Атлету удалось показать результат 84,13 метра с третьей попытки после двух неудачных. Адриан Мардаре вышел в финал с пятой позиции в своей группе и теперь будет соревноваться в финале с 11 легкоатлетами.

В полуфинал Игр пробились молдавские каноистки Даниэла Кочу и Мария Олэрашу. В первом четвертьфинале на дистанции 500 метров в двойке молдавские спортсменки показали время 1:56.22, которого хватило, чтобы обеспечить себе место в предпоследнем раунде, намеченном на 9 августа. Кочу и Олэрашу уступили представительницам Польши Сильвии Щербинска — Дороте Боровска (1:55.39).

На данный момент у Молдовы две бронзовые медали — у дзюдоистов Дениса Виеру и Адиля Османова.