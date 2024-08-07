Молдова на ОИ в Париже: метатель копья Адриан Мардаре пробился в финал

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
21
16
3Австралия
14
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Расписание событий
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:35скороНуридин ИссакаБэйли Льюис
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
11:47скороПанипак ВонгпаттанакитУмайма Эль-Бушти
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
11:59скороМохамед Халил ДжендубиЛев Корнеев
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
12:00скороСербияАвстралия
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
12:11скороМария Сара Грипполи ГальярдоАдриана Керезо Иглесиас
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
12:24скороОмар Ясер ИсмаилАдриан Висенте Юнта
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
12:36скороМобина НематзадеМишель Тау
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
12:48скороДжек ВуллиГашим Магомедов
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:00скороСлавик ГалстянАндрес Роберто Монтаньо Арройо
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
13:00скороДина ПурюнесГуо Цзин
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:10скороХулан БахтуягКристиана Толулопа Огунсанья
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:10скороСулейман НасрМамадасса Силла
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:10скороЛаша ГобадзеБашир Сид Азара
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
13:13скороЛукас Лаутаро ГузманОмар Салим
Парусный спорт. Женщины
13:13скороILCA 6. Женщины. Финал
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:20скороПан ЦанюМиа-Лани Рамос Акино
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороСаид Эсмаили ЛейвесиИсхак Гайю
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороАлександр КомаровПейтон Джон Джейкобсон
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
13:25скороМерве Динчел КавуратИления Элизабетта Матони
Скалолазание. Женщины
13:28скороСкорость. Женщины. Квалификация
12:23 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова на ОИ в Париже: метатель копья Адриан Мардаре пробился в финал

Молдавские спортсмены продолжают выступления на Олимпийских играх в Париже.

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Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Молдавский метатель копья Адриан Мардаре сумел квалифицироваться в финал соревнований по метанию копья на Олимпийских играх в Париже.

Атлету удалось показать результат 84,13 метра с третьей попытки после двух неудачных. Адриан Мардаре вышел в финал с пятой позиции в своей группе и теперь будет соревноваться в финале с 11 легкоатлетами.

В полуфинал Игр пробились молдавские каноистки Даниэла Кочу и Мария Олэрашу. В первом четвертьфинале на дистанции 500 метров в двойке молдавские спортсменки показали время 1:56.22, которого хватило, чтобы обеспечить себе место в предпоследнем раунде, намеченном на 9 августа. Кочу и Олэрашу уступили представительницам Польши Сильвии Щербинска — Дороте Боровска (1:55.39).

На данный момент у Молдовы две бронзовые медали — у дзюдоистов Дениса Виеру и Адиля Османова.

Республику Молдова на летних Олимпийских играх в Париже представляют 26 спортсменов, выступающих в десяти видах спорта.

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X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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