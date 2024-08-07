Шведскую журналистку наказали за толчок спортсмена из Китая

Как сообщает The Free Press Journal, журналистке из Швеции запретили посещать Олимпийские игры 2024 года в Париже после того, как она толкнула китайскую звезду настольного тенниса Ван Чуциня.

Видеозапись была распространена в социальных сетях. На ней видно, как женщина‑журналистка идет прямо на Чуциня, который в это время давал интервью другому журналисту. Она не извинилась перед спортсменом за инцидент.

30 июля Ван Чуцинь и Сунь Инша стали олимпийскими чемпионами в миксте. После победного матча теннисист обнаружил, что его ракетка была сломана одним из фотографов, который наступил на нее, пытаясь сделать лучший кадр.