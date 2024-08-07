Шведскую журналистку наказали за толчок спортсмена из Китая
Шведская журналистка толкнула олимпийского чемпиона Ван Чуциня во время интервью другому корреспонденту.
Шведская журналистка толкнула олимпийского чемпиона Ван Чуциня во время интервью другому корреспонденту.
Как сообщает The Free Press Journal, журналистке из Швеции запретили посещать Олимпийские игры 2024 года в Париже после того, как она толкнула китайскую звезду настольного тенниса Ван Чуциня.
Видеозапись была распространена в социальных сетях. На ней видно, как женщина‑журналистка идет прямо на Чуциня, который в это время давал интервью другому журналисту. Она не извинилась перед спортсменом за инцидент.
30 июля Ван Чуцинь и Сунь Инша стали олимпийскими чемпионами в миксте. После победного матча теннисист обнаружил, что его ракетка была сломана одним из фотографов, который наступил на нее, пытаясь сделать лучший кадр.
В личных соревнованиях Ван Чуцинь неожиданно рано вылетел в одиночном разряде, уступив в 1/16 финала, где он шведу Трульсу Мерегорду. Золото в мужском турнире по настольному теннису завоевал представитель Китая Фань Чженьдун, серебро — швед Мерегорд, бронзу — француз Феликс Лебрюн.