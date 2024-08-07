Женщину-борца из Индии дисквалифицировали перед финалом ОИ-2024

29-летняя Пхогат сотворила одну из главных сенсаций на Олимпиаде, победив в ⅛ финала чемпионку Токио-2020 Сусаки Юи, которая до этого не проигрывала в течение 95 поединков. В полуфинале она уверенно победила кубинку Юснейлис Гусман (5:0) и вышла в финал, где должна была бороться с бронзовым призером Игр-2020 американкой Сарой Хильдебрандт.

После победы над Гусман было обнаружено, что Пхогат вышла за пределы своей весовой категории — у нее нашли два килограмма лишнего веса. Минувшей ночью она отчаянно пыталась согнать вес, занимаясь в комбинезоне со скакалкой и бегая трусцой, параллельно борясь со сном и усталостью.

На утреннем взвешивании Пхогат показала вес 50,1 кг и была дисквалифицирована, после чего спортсменку госпитализировали в одну из больниц Парижа. Ее место в схватке за золото, которая пройдет сегодня вечером, займет кубинка Гусман. Из-за дисквалификации Пхогат останется без олимпийской медали.

«‎Несмотря на все усилия команды в течение ночи, сегодня утром вес Пхогат превысил 50 кг на несколько граммов. В данный момент комитет не будет давать никаких дальнейших комментариев. Индийская команда просит уважать частную жизнь Винеш. Она хотела бы сосредоточиться на предстоящих соревнованиях», — сказано в заявлении Олимпийского комитета Индии.

До 2022 года Пхогат выступала в весовой категории до 53 кг, однако перед Олимпийскими играми в Париже она приняла решение перейти в наилегчайшую в женской борьбе весовую категорию, чтобы повысить свои шансы на олимпийскую медаль.

Пхогат является бронзовым призером чемпионата мира и многократным призером чемпионатов Азии. На Олимпийских играх в Рио она заняла 10-е место в весовой категории до 48 кг, а на Олимпиаде в Токио она была девятой в весовой категории до 53 кг.