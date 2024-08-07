Женщину-борца из Индии дисквалифицировали перед финалом ОИ-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
22
16
3Австралия
14
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
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Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Скалолазание
Скорость. Женщины. Итог
Александра Мирослав
Ден Лиджуань
Александра Калуцкая
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Расписание событий
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
13:00скороДина ПурюнесГуо Цзин
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:10скороХулан БахтуягКристиана Толулопа Огунсанья
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:10скороЛаша ГобадзеБашир Сид Азара
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
13:13скороЛукас Лаутаро ГузманОмар Салим
Парусный спорт. Женщины
13:13скороILCA 6. Женщины. Финал
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:20скороПан ЦанюМиа-Лани Рамос Акино
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:20скороАлександр КомаровПейтон Джон Джейкобсон
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
13:25скороМерве Динчел КавуратИления Элизабетта Матони
Скалолазание. Женщины
13:28скороСкорость. Женщины. Квалификация
Скейтбординг. Мужчины
13:30скороПарк. Мужчины. Квалификация
Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
13:30скороБетзабет Анжелика Аргуэльо ВиллегасЭмма Йонна Мальмгрен
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:30скороКонстантин ШнайдерКетаро Согабэ
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала
13:30скороРафик ХусейновДавид Лошонци
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
13:37скороВито ДеллаквилаСамирхон Абабакиров
Вольная борьба. Женщины. 1/4 финала
13:40скороЛусия Ямилет Епес ГусмнАндрея Беатрис Ана
Греко-римская борьба. Мужчины
13:40скороМужчины. до 67 кг. 1/4 финала
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/4 финала
13:40скороАркадиуш Марцин КулиничАлиреза Мохмадипиани
Греко-римская борьба. Мужчины
13:50скороМужчины. до 67 кг. 1/4 финала
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/4 финала
13:50скороНурсултан ТурсыновЖан Беленюк
Вольная борьба. Женщины. 1/4 финала
13:50скороАнника ВендлеЗейнеп Йетгил
14:00 (мск), источник: Спорт Mail

Женщину-борца из Индии дисквалифицировали перед финалом ОИ-2024

Индийская женщина-борец Винеш Пхогат дисквалифицирована перед финальной схваткой олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг.

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Источник: Reuters

29-летняя Пхогат сотворила одну из главных сенсаций на Олимпиаде, победив в ⅛ финала чемпионку Токио-2020 Сусаки Юи, которая до этого не проигрывала в течение 95 поединков. В полуфинале она уверенно победила кубинку Юснейлис Гусман (5:0) и вышла в финал, где должна была бороться с бронзовым призером Игр-2020 американкой Сарой Хильдебрандт.

После победы над Гусман было обнаружено, что Пхогат вышла за пределы своей весовой категории — у нее нашли два килограмма лишнего веса. Минувшей ночью она отчаянно пыталась согнать вес, занимаясь в комбинезоне со скакалкой и бегая трусцой, параллельно борясь со сном и усталостью.

На утреннем взвешивании Пхогат показала вес 50,1 кг и была дисквалифицирована, после чего спортсменку госпитализировали в одну из больниц Парижа. Ее место в схватке за золото, которая пройдет сегодня вечером, займет кубинка Гусман. Из-за дисквалификации Пхогат останется без олимпийской медали.

«‎Несмотря на все усилия команды в течение ночи, сегодня утром вес Пхогат превысил 50 кг на несколько граммов. В данный момент комитет не будет давать никаких дальнейших комментариев. Индийская команда просит уважать частную жизнь Винеш. Она хотела бы сосредоточиться на предстоящих соревнованиях», — сказано в заявлении Олимпийского комитета Индии.

До 2022 года Пхогат выступала в весовой категории до 53 кг, однако перед Олимпийскими играми в Париже она приняла решение перейти в наилегчайшую в женской борьбе весовую категорию, чтобы повысить свои шансы на олимпийскую медаль.

Пхогат является бронзовым призером чемпионата мира и многократным призером чемпионатов Азии. На Олимпийских играх в Рио она заняла 10-е место в весовой категории до 48 кг, а на Олимпиаде в Токио она была девятой в весовой категории до 53 кг.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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