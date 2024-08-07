Австралийского спортсмена поймали при покупке кокаина в Париже
Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крэйг был задержан парижской полицией во время покупки кокаина. Об этом сообщает Franceinfo.
Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Том Крэйг был задержан парижской полицией во время покупки кокаина. Об этом сообщает Franceinfo.
28-летний спортсмен был пойман минувшей ночью, когда он покупал наркотики у 17-летнего продавца. При задержании у Крейга обнаружили один грамм наркотического вещества.
В Национальном олимпийском комитете Австралии подтвердили, что один из хоккеистов команды находится под стражей. Ему оказывается вся необходимая поддержка.
В воскресенье, 4 августа, сборная Австралии проиграла команде Нидерландов (0:2) в ¼ финала олимпийского турнира и выбыла из борьбы за медали.
Крэйг выступает за сборную Австралии по хоккею на траве с 2014 года. Он стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.