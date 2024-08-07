Австралийского спортсмена поймали при покупке кокаина в Париже

28-летний спортсмен был пойман минувшей ночью, когда он покупал наркотики у 17-летнего продавца. При задержании у Крейга обнаружили один грамм наркотического вещества.

В Национальном олимпийском комитете Австралии подтвердили, что один из хоккеистов команды находится под стражей. Ему оказывается вся необходимая поддержка.

В воскресенье, 4 августа, сборная Австралии проиграла команде Нидерландов (0:2) в ¼ финала олимпийского турнира и выбыла из борьбы за медали.