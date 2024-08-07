Иман Хелиф: IBA обошлась со мной несправедливо, обидела меня

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
32
32
2Китай
23
22
16
3Австралия
16
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Скейтбординг
Парк. Мужчины. Финал
Киган Палмер
Том Шаар
Аугусто Акио
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Тирапонг Силачай
Хэмптон Моррис
Результаты
Парусный спорт
ILCA 7. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Павлос Контидес
Стефано Пескьера
Результаты
Скалолазание
Скорость. Женщины. Итог
Александра Мирослав
Ден Лиджуань
Александра Калуцкая
Результаты
Парусный спорт
ILCA 6. Женщины. Финал
Марит Баувместер
Анна Мари Риндом
Лине Флем Хест
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
18:30скороДанияШвеция
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
19:00скороГерманияФранция
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:15скороХасрат ДжафаровПарвиз Насибов
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:25скороСлавик ГалстянСаид Эсмаили Лейвеси
Велоспорт - Трек. Мужчины
19:25скороКомандная гонка преследования. Мужчины. Заезд за 3-е место
Велоспорт - Трек. Мужчины
19:33скороКомандная гонка преследования. Мужчины. Финал
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:35скороАлиреза МохмадипианиЖан Беленюк
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:45скороСемен НовиковДавид Лошонци
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
19:55скороЛусия Ямилет Епес ГусмнАнника Вендле
Велоспорт - Трек. Женщины
19:57скороКомандная гонка преследования. Женщины. Финал
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороСШААвстралия
Легкая атлетика. Женщины
20:00скороШест. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
20:00скороБельгияКитай
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
20:05скороАкари ФудзинамиПан Цаню
Тяжелая атлетика. Женщины
20:30скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:30скороДуня Али М АбуталебУмайма Эль-Бушти
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороГруппы. Женщины. Произвольная программа. Квалификация
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:30скороАрам ВарданянМалхас Амоян
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:40скороАкжол МахмудовСанан Сулейманов
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
20:40скороСириан РавеЙоандри Гранадо
19:12 (мск), источник: Спорт Mail

Иман Хелиф: IBA обошлась со мной несправедливо, обидела меня

Выступающая в боксе спортсменка из Алжира прокомментировала критику, с которой столкнулась во время выступления на Олимпийских играх в Париже.

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Источник: Reuters

«Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины. Арабское население знает меня много лет и видело, как я боксирую в IBA, которая обидела меня и обошлась со мной несправедливо. Но на моей стороне бог», — приводит слова Хелиф Time со ссылкой на её выступление на алжирском телевидении.

Иман Хелиф принимает участие в олимпийском турниру по боксу среди женщин в весовой категории до 66 килограммов. Алжирская спортсменка вышла в финал, в котором 9 августа сразится с китаянкой Ян Лю.

Иман Хелиф оказалась в центре скандала после того, как в ⅛ финала итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф, назвав его «нечестным». На чемпионате мира 2023 года Иман была отстранена перед боем за золотую медаль по медицинским показаниям. Эксперты поднимают вопрос о целесообразности допуска к женским соревнованиям людей с особенностями полового развития.

25-летняя Иман Хелиф была участницей Олимпийских игр в Токио и стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года.

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

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XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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