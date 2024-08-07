Иман Хелиф: IBA обошлась со мной несправедливо, обидела меня

«Этот вопрос затрагивает достоинство и честь каждой женщины. Арабское население знает меня много лет и видело, как я боксирую в IBA, которая обидела меня и обошлась со мной несправедливо. Но на моей стороне бог», — приводит слова Хелиф Time со ссылкой на её выступление на алжирском телевидении.

Иман Хелиф принимает участие в олимпийском турниру по боксу среди женщин в весовой категории до 66 килограммов. Алжирская спортсменка вышла в финал, в котором 9 августа сразится с китаянкой Ян Лю.

Иман Хелиф оказалась в центре скандала после того, как в ⅛ финала итальянка Анджела Карини отказалась продолжать бой с Хелиф, назвав его «нечестным». На чемпионате мира 2023 года Иман была отстранена перед боем за золотую медаль по медицинским показаниям. Эксперты поднимают вопрос о целесообразности допуска к женским соревнованиям людей с особенностями полового развития.

25-летняя Иман Хелиф была участницей Олимпийских игр в Токио и стала серебряным призером чемпионата мира 2022 года.