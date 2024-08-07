Баскетболистки сборной Бельгии вышли в полуфинал Олимпиады
На стадии ¼ финала действующие чемпионки Европы встречались со сборной Испании.
На стадии ¼ финала действующие чемпионки Европы встречались со сборной Испании.
Сборная Бельгии вышла в полуфинал олимпийского баскетбольного турнира среди женских команд.
В четвертьфинале баскетбольного турнира бельгийки обыграли команду Испании со счетом 79:66. (26:26, 22:11, 19:12, 12:17)
В полуфинале сборная Бельгии сыграет с победителем матча Германия — Франция.
На чемпионате Европы 2023 года, проходившем в Словении и Израиле, сборная Бельгия завоевала титул, обыграв в финале команду Испании.
XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.