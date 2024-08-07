Карелин поздравил Михаина Лопеса с победой на Олимпиаде в Париже

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поздравил борца Михаина Лопеса с победой на Олимпийских играх в Париже.

«Мои поздравления Михаину. Он отодвинул представление о возможностях, в том числе на борцовском ковре, еще на две Олимпиады. Красавчик, молодец. Задал ориентиры», — цитирует Карелина Metaratings.ru.

41-летний спортсмен в финале в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг в Париже победил представляющего Чили Ясмани Акосту Фернандеса. В соревнованиях по борьбе среди женщин японка Каори Ите завоевала четыре олимпийских золота (2004, 2008, 2012, 2016). Теперь Лопес Нуньес побил и ее рекорд.

По три золотые медали были у шведов Карла Вестергрена и Ивара Юханссона, а также у отечественных борцов Александра Медведя, Александра Карелина и Бувайсара Сайтиева.