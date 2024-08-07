Карабатич и его команда провалили шанс на золото. Невероятное поражение французов на домашней Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
25
32
32
2Китай
23
22
16
3Австралия
17
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Арам Варданян
Малхас Амоян
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Женщины. Финал
США
Новая Зеландия
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Мужчины. Финал
Австралия
Великобритания
Результаты
Скейтбординг
Парк. Мужчины. Финал
Киган Палмер
Том Шаар
Аугусто Акио
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Тирапонг Силачай
Хэмптон Моррис
Результаты
Парусный спорт
ILCA 7. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Павлос Контидес
Стефано Пескьера
Результаты
Скалолазание
Скорость. Женщины. Итог
Александра Мирослав
Ден Лиджуань
Александра Калуцкая
Результаты
Парусный спорт
ILCA 6. Женщины. Финал
Марит Баувместер
Анна Мари Риндом
Лине Флем Хест
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Расписание событий
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороСШААвстралия
Легкая атлетика. Женщины
20:00скороШест. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
20:00скороБельгияКитай
Тяжелая атлетика. Женщины
20:30скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:30скороДуня Али М АбуталебУмайма Эль-Бушти
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороГруппы. Женщины. Произвольная программа. Квалификация
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:40скороАкжол МахмудовСанан Сулейманов
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
20:40скороСириан РавеЙоандри Гранадо
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:53скороДина ПурюнесМерве Динчел Кавурат
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
20:55скороНао КусакаДемеу Жадраев
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала
21:00скороИталияФранция
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
21:00скороЯпонияШвеция
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:05скороРустам АссакаловГабриэль Алехандро Росильо Кинделан
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
21:06скороДжек ВуллиАдриан Висенте Юнта
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:15скороУзур ДжузупбековКарам Габер
Таэквондо. Женщины
21:19скороЖенщины. до 49 кг. Матч за 3-е место. Мобина Нематзаде - –
Легкая атлетика. Мужчины
21:25скороДиск. Мужчины. Финал
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
21:30скороАртур АлексанянМохаммадади Шарави
Таэквондо. Мужчины
21:34скороМужчины. до 58 кг. Матч за 3-е место. Вито Деллаквила - –
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
21:35скороИталияВенгрия
19:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карабатич и его команда провалили шанс на золото. Невероятное поражение французов на домашней Олимпиаде

Франция отдала немцам почти выигранный матч за 15 секунд на глазах переполненной арены.

Наверх
Источник: Reuters

Олимпиада. Мужчины. ¼ финала

Испания — Египет — 29:28 ОТ (8:12, 17:13, 5:4)

Германия — Франция — 35:34 ОТ (14:17, 15:12, 6:5)

Олимпийский гандбольный турнир у мужчин вступил в решающую стадию. В среду на нем играют мужские четвертьфиналы, и уже первые два подарили столько острых ощущений, что хватило бы на весь плей-офф. А ведь это только начало.

В утреннем матче Испания, неизменно входящая в число претендентов на самые высокие места, еле справилась с амбициозным Египтом. «Фараоны» в группе проиграли только Дании, сведя вничью встречу с хозяевами Игр и взяв верх над Норвегией. А в четвертьфинале к перерыву вели у Испании четыре мяча. Лишь ценой огромных усилий европейцам удалось затащить Египет в овертайм и там выиграть в один мяч. Но это была только разминка перед главной драмой дня.

Рекордная аудитория

Сборная Франции, начав олимпийские соревнования в ранге действующего обладателя титула и главного фаворита, на предварительной стадии явно не блистала. «Трехцветные» развалились во втором тайме игры с Данией, не смогли ничего противопоставить Норвегии, отскочили во встрече с упомянутым Египтом, уступая «-4» к перерыву. И лишь победы над аутсайдерами из Аргентины и Венгрии вывели их в плей-офф с четвертого места.

Но там команды ждал переезд в Лилль и забитые до отказа трибуны футбольной арены «Пьер Моруа». Согласно протоколу, на матче с Германией собралась аудитория в 27 014 зрителей — для гандбола немыслимые цифры. В такой атмосфере Франция все равно была фаворитом, хотя немцы и выиграли свою группу, показав шикарный гандбол.

Тем более что и состав у хозяев по именам как минимум не слабее. Чего стоит один Никола Карабатич — трехкратный олимпийский чемпион. И вопреки многим прогнозам именно Франция контролировала ход игры. В атаке здорово выглядел Дика Мем, отличный матч провел голкипер Венсан Жерар, совершивший 24 спасения. Первый тайм хозяева выиграли с перевесом в три мяча, а всего за полторы минуты после перерыва удвоили свое преимущество — 20:14. Шесть мячей по такой игре могли стать приговором Германии.

Источник: Reuters

Оглушительный провал

Но команда Альфреда Гисласона не сдалась и начала понемногу наверстывать упущенное. В середине тайма они не пропускали больше семи минут, и за это время успели отыграться и выйти вперед — 26:25. Но и Францию было еще рано списывать со счетов. Благодаря Мему и Юго Деска «Трехцветные» вступили в последнюю минуту игры с перевесом «+2». А дальше случилось что-то невероятное.

Жерар парировал очередной бросок, но мяч ушел в аут, и Германия снова начала позиционную атаку. Когда играть оставалось 15 секунд, Янник Кольбахер заработал семиметровый, реализованный Ренарсом Ушинсом. После этого мяч был у Франции, оставалось только не потерять его до финальной сирены. Более того, хозяева за шесть секунд до конца даже взяли тайм-аут. Что могло пойти не так?

Источник: Reuters

А вот что. Герой матча у Франции Мем, разыгрывая мяч в центре поля, необъяснимым образом замешкался, и его передача угодила прямо в руки все тому же Кольбахеру. Тот отправил мяч Ушинсу, и лидер немецких атак (14 голов за матч) ровно на последней секунде поразил ворота! Судьи даже прибегли к видеопросмотру, чтобы убедиться — гол был до истечения времени.

Дополнительное время получилось не менее драматичным — теперь уже Франция сравняла счет за 15 секунд до конца, но немцы успели провести свою результативную атаку, и Ушинс поставил победную точку. Карабатич и компания вылетают с турнира, а Германия в полуфинале вышла на Испанию.

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
7 августа Валерию Газзаеву исполняется 70 лет
Вратарь Шестеркин недоволен прошедшим сезоном в НХЛ
Россиянин Петров вышел в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на Оли...
«Фенербахче» уступил «Лиллю» в Лиге чемпионов, ПАОК сыграл вничью с «Мал...
Все фотогалереи
ВидеоФото
8Чемпионы дня: 7 августа
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
20Чемпионы дня: 4 августа
22Турнир по гимнастике на Олимпийских играх
29Чемпионы дня: 3 августа
Главные темы
США в полуфинале. Леброн отправил на пенсию бразильскую легенду
В Париже задержали бразильца за продажу поддельных медалей Игр
Сборная Франции по гандболу провалилась на домашней Олимпиаде
Самая быстрая в мире. Бегала от бандитов, теперь — за медалями
Американские велогонщицы завоевали золото в командной гонке на Олимпиаде-2024
Датские гандболисты вырвали победу у шведов и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Австралийский скейтбордист Палмер завоевал золотую медаль Олимпиады-2024
Баскетболистки сборной Бельгии вышли в полуфинал Олимпиады
Иман Хелиф: IBA обошлась со мной несправедливо, обидела меня
Сербские ватерполисты обыграли Грецию и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
В оргкомитете Олимпиады-2024 отреагировали на слова Адама Пити о червях в еде
Тарасова заявила о трагедии из-за количества российских спортсменов на Олимпиаде
Австралиец Уэрн выиграл золото в парусном классе ILCA 7 на Олимпиаде в Париже
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Мэр Парижа назвала фейком новости о заболевших из-за воды в Сене
Российский каноист Петров вышел в полуфинал Олимпиады
Призер Олимпиады из Украины рассказал, как разорвал контракт с российским клубом
Экс-россиянин несколько минут был обладателем рекорда Олимпиад
Хорватские ватерполисты обыграли Испанию и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Французские гандболисты вылетели в ¼ финала домашней Олимпиады, их обыграла Германия
Голландская яхтсменка Баувместер завоевала золото на ОИ-2024
Австралийского спортсмена поймали при покупке кокаина в Париже
Российская каноистка Ромасенко рассказала, как попала на ОИ-2024
Рекордсменка мира Мирослав принесла Польше первое золото на ОИ
Испанцы выиграли золото в эстафете по спортивной ходьбе
Женщину-борца из Индии дисквалифицировали перед финалом ОИ-2024
Шведскую журналистку наказали за толчок спортсмена из Китая
Легкоатлетка сделала предложение своему парню после забега на ОИ
Россиянка рассказала об угрозах после вызова на бой Иман Хелиф
Молдова на ОИ в Париже: метатель копья Адриан Мардаре пробился в финал
Климент Колесников: Ни за что бы не стал плыть в Сене
Михаин Лопес ничуть не более великий, чем Александр Карелин. Титулов меньше, поражений больше
Хелиф будет боксировать за золото. Интерсекс одержала еще одну победу
Россияне установили олимпийский рекорд, сербы совершили невероятный камбэк, политика обокрали. Итоги 11-го дня Игр-2024
Валуев считает, что Олимпиада в Париже запомнится скандалами
Мэр Парижа: заплыв на открытой воде в Сене состоится
Леброну Джеймсу наложили швы после удара в лицо на Олимпиаде
Боксерша Хелиф отпраздновала выход в финал Олимпиады: видео
В медальном зачёте Олимпиады опять перестановки: США вырвались на первое место
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Харрингтон выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2024
Экс-россиянка Антропова — в полуфинале Олимпиады. Дальше грозная Турция с невероятной Мелиссой Варгас
Стали известны пары ½ финала женского гандбольного турнира Олимпиады
«Нужен большой титул». Медведев после Олимпиады открывает любимую часть сезона
Курьезный автогол помог футболисткам сборной Бразилии победить Испанию и выйти в финал Олимпиады
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь