Карабатич и его команда провалили шанс на золото. Невероятное поражение французов на домашней Олимпиаде
Франция отдала немцам почти выигранный матч за 15 секунд на глазах переполненной арены.
Франция отдала немцам почти выигранный матч за 15 секунд на глазах переполненной арены.
Олимпиада. Мужчины. ¼ финала
Олимпийский гандбольный турнир у мужчин вступил в решающую стадию. В среду на нем играют мужские четвертьфиналы, и уже первые два подарили столько острых ощущений, что хватило бы на весь плей-офф. А ведь это только начало.
В утреннем матче Испания, неизменно входящая в число претендентов на самые высокие места, еле справилась с амбициозным Египтом. «Фараоны» в группе проиграли только Дании, сведя вничью встречу с хозяевами Игр и взяв верх над Норвегией. А в четвертьфинале к перерыву вели у Испании четыре мяча. Лишь ценой огромных усилий европейцам удалось затащить Египет в овертайм и там выиграть в один мяч. Но это была только разминка перед главной драмой дня.
Сборная Франции, начав олимпийские соревнования в ранге действующего обладателя титула и главного фаворита, на предварительной стадии явно не блистала. «Трехцветные» развалились во втором тайме игры с Данией, не смогли ничего противопоставить Норвегии, отскочили во встрече с упомянутым Египтом, уступая «-4» к перерыву. И лишь победы над аутсайдерами из Аргентины и Венгрии вывели их в плей-офф с четвертого места.
Но там команды ждал переезд в Лилль и забитые до отказа трибуны футбольной арены «Пьер Моруа». Согласно протоколу, на матче с Германией собралась аудитория в 27 014 зрителей — для гандбола немыслимые цифры. В такой атмосфере Франция все равно была фаворитом, хотя немцы и выиграли свою группу, показав шикарный гандбол.
Тем более что и состав у хозяев по именам как минимум не слабее. Чего стоит один Никола Карабатич — трехкратный олимпийский чемпион. И вопреки многим прогнозам именно Франция контролировала ход игры. В атаке здорово выглядел Дика Мем, отличный матч провел голкипер Венсан Жерар, совершивший 24 спасения. Первый тайм хозяева выиграли с перевесом в три мяча, а всего за полторы минуты после перерыва удвоили свое преимущество — 20:14. Шесть мячей по такой игре могли стать приговором Германии.
Но команда Альфреда Гисласона не сдалась и начала понемногу наверстывать упущенное. В середине тайма они не пропускали больше семи минут, и за это время успели отыграться и выйти вперед — 26:25. Но и Францию было еще рано списывать со счетов. Благодаря Мему и Юго Деска «Трехцветные» вступили в последнюю минуту игры с перевесом «+2». А дальше случилось что-то невероятное.
Жерар парировал очередной бросок, но мяч ушел в аут, и Германия снова начала позиционную атаку. Когда играть оставалось 15 секунд, Янник Кольбахер заработал семиметровый, реализованный Ренарсом Ушинсом. После этого мяч был у Франции, оставалось только не потерять его до финальной сирены. Более того, хозяева за шесть секунд до конца даже взяли тайм-аут. Что могло пойти не так?
А вот что. Герой матча у Франции Мем, разыгрывая мяч в центре поля, необъяснимым образом замешкался, и его передача угодила прямо в руки все тому же Кольбахеру. Тот отправил мяч Ушинсу, и лидер немецких атак (14 голов за матч) ровно на последней секунде поразил ворота! Судьи даже прибегли к видеопросмотру, чтобы убедиться — гол был до истечения времени.
Дополнительное время получилось не менее драматичным — теперь уже Франция сравняла счет за 15 секунд до конца, но немцы успели провести свою результативную атаку, и Ушинс поставил победную точку. Карабатич и компания вылетают с турнира, а Германия в полуфинале вышла на Испанию.