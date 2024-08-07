Австралийский скейтбордист Палмер завоевал золотую медаль Олимпиады-2024
Австралийский скейтбордист Киган Палмер завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в дисциплине «Парк».
Австралийский скейтбордист Киган Палмер завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в дисциплине «Парк».
21-летний австралиец набрал 93,11 очка. Серебро завоевал американец Том Шаар (92,23), замкнул тройку призеров бразилец Аугусто Акио (91,85).
Палмер стал двукратным олимпийским чемпионом: на Играх-2020 в Токио он также выиграл золото в дисциплине «Парк».
Скейтборд. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. Парк. Финал
1. Киган Палмер (Австралия) — 93,11.
2. Том Шаар (США) — 92,23.
3. Аугусто Акио (Бразилия) — 91,85.