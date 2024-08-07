Австралийские велогонщики завоевали золото в командной гонке на Олимпиаде-2024
Сборная Австралии завоевала золотую медаль в командной гонке преследования на Олимпиаде-2024.
Сборная Австралии завоевала золотую медаль в командной гонке преследования на Олимпиаде-2024.
Австралийцы показали время 3 минуты и 42,067 секунды. Серебро завоевали британцы (3 минуты и 44,394 секунды), бронза у сборной Италии.
Велоспорт — Трек. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал
Заезд за 3-е место