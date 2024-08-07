Датские гандболисты вырвали победу у шведов и вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
25
32
32
2Китай
23
22
16
3Австралия
17
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Арам Варданян
Малхас Амоян
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Женщины. Финал
США
Новая Зеландия
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Мужчины. Финал
Австралия
Великобритания
Результаты
Скейтбординг
Парк. Мужчины. Финал
Киган Палмер
Том Шаар
Аугусто Акио
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Тирапонг Силачай
Хэмптон Моррис
Результаты
Парусный спорт
ILCA 7. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Павлос Контидес
Стефано Пескьера
Результаты
Скалолазание
Скорость. Женщины. Итог
Александра Мирослав
Ден Лиджуань
Александра Калуцкая
Результаты
Парусный спорт
ILCA 6. Женщины. Финал
Марит Баувместер
Анна Мари Риндом
Лине Флем Хест
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Расписание событий
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороСШААвстралия
Легкая атлетика. Женщины
20:00скороШест. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
20:00скороБельгияКитай
Тяжелая атлетика. Женщины
20:30скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:30скороДуня Али М АбуталебУмайма Эль-Бушти
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороГруппы. Женщины. Произвольная программа. Квалификация
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:40скороАкжол МахмудовСанан Сулейманов
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
20:40скороСириан РавеЙоандри Гранадо
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:53скороДина ПурюнесМерве Динчел Кавурат
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
20:55скороНао КусакаДемеу Жадраев
Волейбол. Мужчины. 1/2 финала
21:00скороИталияФранция
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
21:00скороЯпонияШвеция
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:05скороРустам АссакаловГабриэль Алехандро Росильо Кинделан
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
21:06скороДжек ВуллиАдриан Висенте Юнта
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:15скороУзур ДжузупбековКарам Габер
Таэквондо. Женщины
21:19скороЖенщины. до 49 кг. Матч за 3-е место. Мобина Нематзаде - –
Легкая атлетика. Мужчины
21:25скороДиск. Мужчины. Финал
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
21:30скороАртур АлексанянМохаммадади Шарави
Таэквондо. Мужчины
21:34скороМужчины. до 58 кг. Матч за 3-е место. Вито Деллаквила - –
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
21:35скороИталияВенгрия
20:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Датские гандболисты вырвали победу у шведов и вышли в полуфинал Олимпиады-2024

Мужская сборная Дании по гандболу вырвала победу у команды Швеции в матче ¼ финала Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

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Источник: Reuters

Итоговый счёт встречи — 32:31.

В полуфинале олимпийского турнира датчане сыграют с победителем встречи Норвегия — Словения, которая начнётся в 22:30 по московскому времени. На Играх в Токио (Япония) в 2020 году команда Дании завоевала серебряные медали, уступив французам в финале.

Ранее испанские гандболисты одержали победу в матче ¼ финала Олимпиады-2024 над сборной Египта. Встреча была переведена в овертайм и завершилась при счёте 29:28 в пользу испанцев. Во втором четвертьфинале сборная Германии неожиданно обыграла сборную Франции. По итогам овертайма немцы победили со счётом 35:34.

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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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