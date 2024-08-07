Датские гандболисты вырвали победу у шведов и вышли в полуфинал Олимпиады-2024

В полуфинале олимпийского турнира датчане сыграют с победителем встречи Норвегия — Словения, которая начнётся в 22:30 по московскому времени. На Играх в Токио (Япония) в 2020 году команда Дании завоевала серебряные медали, уступив французам в финале.