«Я опозорил всех». Звезду Олимпийских игр задержали за покупку кокаина в Париже

Звезда австралийского хоккея на траве Том Крейг оказался в центре скандала. Вечером 6 августа он был задержан в Париже при попытке приобрести кокаин. Как сообщает прокуратура столицы Франции, участник Олимпиады был пойман при покупке запрещенного вещества у мужчины в туристическом районе Пигаль. В тот день полиция проводила обыск в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. По данным радиостанции Franceinfo, при себе у игрока имелся один грамм кокаина.

Предполагаемый продавец также был арестован. Следствие установило, что торговец — 17-летний подросток, у которого было обнаружено 75 таблеток экстази, семь флаконов кокаина и три грамма мефедрона. Все эти вещества запрещены для сбыта и хранения во Франции и многих других странах.

Известно, что австралийские хоккеисты во вторник посетили командное мероприятие, после чего некоторые из них отправились гулять по Парижу, в их числе был и Крейг.

По французским законам, люди, у которых было обнаружено менее пяти граммов кокаина, могут быть оштрафованы на 150 евро. Еще в среду утром Крейг находился за решеткой. Австралийский олимпийский комитет (АОК) подтвердил, что член хоккейной команды задержан правоохранителями. «Никаких обвинений предъявлено не было. AOК продолжает проводить расследование и организовывать поддержку члена команды», — сообщил представитель организации.

Однако ближе к вечеру Крейга отпустили. Как сообщает Herald Sun, он не получил ни штрафа, ни судимости. Сразу после выхода из полицейского участка хоккеист сказал:

«Во-первых, я хотел бы извиниться за то, что произошло за последние 24 часа. Я совершил ужасную ошибку. Я беру на себя полную ответственность за свои действия, — сказал Крейг. — Мои действия являются моими собственными и никоим образом не отражают ценности моей семьи, моих товарищей по команде, моих друзей, моего вида спорта и австралийской олимпийской сборной. Я опозорил вас всех. Мне искренне жаль».

28-летний Крейг — ветеран сборной Австралии по хоккею на траве: за десятилетнюю карьеру он сыграл уже более 100 матчей за национальную сборную. Он входил в состав команды, завоевавшей серебряные медали на Играх в Токио, а также выиграл с ней золото на Играх Содружества 2018 года. На Олимпиаде в Париже сборная Австралии вылетела в четвертьфинале, уступив Нидерландам со счетом 0:2.

Международная федерация хоккея на траве пока не комментировала произошедшее. Неизвестно, какими будут последствия для австралийского игрока.