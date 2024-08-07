Китайские синхронистки победили на Олимпиаде в Париже в групповых соревнованиях
Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла групповые соревнования на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Сборная Китая по синхронному плаванию выиграла групповые соревнования на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Китайские спортсменки набрали 996,1389 балла. Второе место заняла сборная США с результатом 914,3421 балла. Испанки завоевали бронзовые награды (900,7319).
На Олимпиаде в Токио все соревнования по синхронному плаванию выиграла сборная России. В этом году россияне не допущены ни к каким командным соревнованиям на Играх в Париже.
Синхронное плавание. Париж (Франция). Олимпийские игры. Группы. Финал