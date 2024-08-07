Армянский борец Алексанян уступил в финальной схватке в весе до 97 кг

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В финальной схватке он уступил иранцу Мохаммаду Хади Сарави. Бронзовые награды завоевали Габриэль Росильо из Кубы и Узур Джузупбеков из Киргизии.

Алексанян завоевал медаль на четвёртой Олимпиаде подряд. В Лондоне-2012 он взял бронзу, в Рио-2016 — золото, в Токио-2020 — серебро. В Токио Сарави также был призёром, там он завоевал бронзовую награду.