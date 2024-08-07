Армянский борец Алексанян уступил в финальной схватке в весе до 97 кг

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
26
33
32
2Китай
24
23
16
3Австралия
17
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Юи Сусаки
Оксана Ливач
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Куинси Холл
Мэттью Хадсон-Смит
Мусала Самуконга
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Гуо Цзин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Адриан Висенте Юнта
Мохамед Халил Джендуби
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мерве Динчел Кавурат
Лена Стойкович
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Вито Деллаквила
Сириан Раве
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Артур Алексанян
Мохаммадади Шарави
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мобина Нематзаде
Дуня Али М Абуталеб
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Узур Джузупбеков
Карам Габер
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Ассакалов
Габриэль Алехандро Росильо Кинделан
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Нао Кусака
Демеу Жадраев
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Акжол Махмудов
Санан Сулейманов
Результаты
Синхронное плавание
Группы. Женщины. Акробатическая программа. Финал
Китай
США
Испания
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Арам Варданян
Малхас Амоян
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Женщины. Финал
США
Новая Зеландия
Результаты
Велоспорт - Трек
Командная гонка преследования. Мужчины. Финал
Австралия
Великобритания
Результаты
Скейтбординг
Парк. Мужчины. Финал
Киган Палмер
Том Шаар
Аугусто Акио
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Тирапонг Силачай
Хэмптон Моррис
Результаты
Парусный спорт
ILCA 7. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Павлос Контидес
Стефано Пескьера
Результаты
Скалолазание
Скорость. Женщины. Итог
Александра Мирослав
Ден Лиджуань
Александра Калуцкая
Результаты
Расписание событий
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
21:00скороЯпонияШвеция
Легкая атлетика. Мужчины
21:25скороДиск. Мужчины. Финал
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
21:35скороИталияВенгрия
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
22:00скороПабло Эррера / Адриан ГавираАндерс Мол / Кристиан Сорум
Таэквондо. Женщины. Финал
22:19скороПанипак ВонгпаттанакитГуо Цзин
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
22:30скороНигерияСША
Бокс. Женщины. 1/2 финала
22:30скороЛинь ЮйтинЭсра Йылдых Кахраман
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
22:30скороНорвегияСловения
Таэквондо. Мужчины. Финал
22:37скороПак ТаэчжунГашим Магомедов
Легкая атлетика. Мужчины
22:40скоро3000 м с/п. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
22:40скороФэн ЦзыциОтгонжаргал Долгоржавин
Бокс. Женщины. 1/2 финала
22:46скороНести ПетекиоЮлия Шеремета
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/4 финала
23:00скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянМайлс Партейн / Эндрю Бенеш
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
23:02скороНелви Раман ТиафакБаходир Джалолов
Вольная борьба. Женщины. Финал
23:10скороВинеш ПхогатСара Хильдебрандт
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
23:18скороДжамили-Дини Абуду МоиндзеАйюб Гадфа Дрисси
Бокс. Мужчины. Финал
23:34скороСофьян УмиаЭрисланди Альварес Боргес
Бокс. Мужчины. Финал
23:51скороНурбек ОралбайАлександр Хижняк
Плавание. Женщины
8.08скоро10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Таэквондо. Мужчины
8.08скороМужчины. до 68 кг. Предварительные поединки
22:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Армянский борец Алексанян уступил в финальной схватке в весе до 97 кг

Олимпийский чемпион 2016 года армянский борец Артур Алексанян завоевал серебряную медаль в греко-римской борбе в весе до 97 кг на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

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12
фотографий
12
фотографий

В финальной схватке он уступил иранцу Мохаммаду Хади Сарави. Бронзовые награды завоевали Габриэль Росильо из Кубы и Узур Джузупбеков из Киргизии.

Алексанян завоевал медаль на четвёртой Олимпиаде подряд. В Лондоне-2012 он взял бронзу, в Рио-2016 — золото, в Токио-2020 — серебро. В Токио Сарави также был призёром, там он завоевал бронзовую награду.

Сарави принёс сборной Ирана первое золото на Олимпиаде-2024. У Армении третья медаль в целом, у сборной Киргизии — четвёртая. Для команды Кубы награда Росильо стала третьей на Играх.

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XXII Летние Олимпийские игры в Москве
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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
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XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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