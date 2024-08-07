Французские волейболисты вышли в финал домашнего олимпийского турнира
Мужская сборная Франции по волейболу обыграла Италию и вышли в финал Олимпиады.
Мужская сборная Франции по волейболу обыграла Италию и вышли в финал Олимпиады.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Мужская сборная Франции по волейболу вышла в финал домашнего олимпийского турнира, обыграв национальную команду Италии.
Встреча ½ финала, которая прошла в среду в Париже, закончилась победой хозяев площадки со счетом 3−0 (25:20, 25:21, 25:21). У победителей 17 очков набрал Тревор Клевено, итальянцам 10 очков принес Юри Романо.
В финале французам предстоит сыграть со сборной Польши, итальянцы разыграют бронзовые медали с командой США.
На Играх в Токио сборная Франции впервые выиграла олимпийский турнир, победив в финале сборную России со счетом 3−2.
Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа. К Играм допущены 15 россиян: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Решением Международного олимпийского комитета (МОК) атлеты выступают в нейтральном статусе, без российских флага и гимна, а их награды не отображаются в медальной таблице.