Китайская тяжелоатлетка выиграла Олимпиаду-2024 в весе до 49 кг с олимпийским рекордом

Ранее соотечественник Хо Фабин Ли стал олимпийским чемпионом выиграл золотую медаль в весе до 61 кг. Он показал результат 310 кг, в рывке установив олимпийский рекорд — 143 кг. Чжихой Хо принесла сборной Китая 25-ю золотую медаль на Олимпиаде-2024.