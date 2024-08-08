«Хочется, чтобы на Олимпиаде были лучшие». Синхронное плавание впервые прошло без России

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
27
35
32
2Китай
25
23
17
3Австралия
18
12
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 63,5 кг. Мужчины. Финал
Софьян Умиа
Эрисланди Альварес Боргес
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юснейлис Гусман Лопес
Сара Хильдебрандт
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Кеннет Рукс
Абрахам Кибивотт
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Фэн Цзыци
Отгонжаргал Долгоржавин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Пак Таэчжун
Гашим Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Юи Сусаки
Оксана Ливач
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Куинси Холл
Мэттью Хадсон-Смит
Мусала Самуконга
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Гуо Цзин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Адриан Висенте Юнта
Мохамед Халил Джендуби
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мерве Динчел Кавурат
Лена Стойкович
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Вито Деллаквила
Сириан Раве
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Артур Алексанян
Мохаммадади Шарави
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Ройе Стона
Виргилиус Алекна
Мэтью Денни
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мобина Нематзаде
Дуня Али М Абуталеб
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Узур Джузупбеков
Карам Габер
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Ассакалов
Габриэль Алехандро Росильо Кинделан
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Нао Кусака
Демеу Жадраев
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Акжол Махмудов
Санан Сулейманов
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуи
Валентина Камбеи
Суродчана Хамбао
Результаты
Синхронное плавание
Группы. Женщины. Акробатическая программа. Финал
Китай
США
Испания
Результаты
Расписание событий
Бокс. Мужчины. Финал
7.08скороНурбек ОралбайАлександр Хижняк
Плавание. Женщины
08:30скоро10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Таэквондо. Мужчины
10:00скороМужчины. до 68 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 2-й раунд
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Женщины
11:00скороСложность. Женщины. Квалификация
Гимнастика художественная. Женщины
11:00скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Прыжки в воду. Женщины
11:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Полуфинал
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
11:00скороКитайФранция
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 87 кг. Утешительный раунд
Греко-римская борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 67 кг. Утешительный раунд
00:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хочется, чтобы на Олимпиаде были лучшие». Синхронное плавание впервые прошло без России

На Играх в Париже всё было не так, как раньше.

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Соревнования по синхронному плаванию на Олимпиаде в Париже — крайне особенные. На это есть несколько причин. Первая — обновлённые правила. Вторая — отсутствие России, которая всегда брала золото с 2000 года и в группе, и в дуэте. Как же проходит синхронное плавание в Париже?

«На первый план выходят физическая сила и выносливость»

На Олимпиаде-2024 в Париже в правила синхронного плавания внесли несколько существенных изменений. Во-первых, МОК разрешил добавлять в группы до двух мужчин. Правда, никто из команд на Играх этой возможностью не воспользовался.

Во-вторых, появилась акробатическая программа. Она добавлялась в соревнованиях групп к уже привычным технической и произвольной программам. Её особенность заключается в том, что синхронистки за три минуты должны выполнить семь различных акробатических элементов. Сумма за все три программы и определяет победителя турнира.

В-третьих, система оценивания в синхронном плавании теперь стала больше похожа на фигурное катание. В программах, как и раньше, смотрят на два компонента: артистическое впечатление и элементы. При этом баллы за элемент теперь складываются из его базовой стоимости и оценки его исполнения техническим контролёром. Этот человек следит за тем, чтобы синхронистки делали то, что изначально заявили. Если контролёр увидит разницу между протоколом и реальным исполнением, то снизит баллы.

Источник: Adam Pretty/Getty Images

«Образ, как и оригинальные находки, становится фактически вторичным. Раньше считалось высшим классом придумать что-то новое, выделиться, удивить, заставить собой восхищаться. Сейчас пойдёт иная тенденция: все будут штамповать одни и те же связки, и тот, кто окажется способен сделать чуть больше, чем соперники, окажется в выигрыше.

Ничего оригинального здесь просто не накрутишь: произвольные программы стали чуть короче, связок в них должно быть определённое количество — семь, все поддержки тоже регламентированы.

С одной стороны, всё вроде бы стало более чётко, но пока сложно отделаться от ощущения, что в творческом плане всем тренерам сильно подрезали крылья. На первый план выходят физическая сила и выносливость», — объясняла RT главный тренер сборной России Татьяна Данченко.

«Россиянки — большая сила в нашем спорте»

Особенность соревнований в Париже — отсутствие лидеров из России. Наши синхронистки долгие годы оставались примами в этом виде спорта, а другие никак не могли подобраться к уровню россиянок. Сборная России неизменно брала золотые медали Олимпиады с 2000 года и в группе, и в дуэте.

Но в 2022 году всё поменялось. Из-за отстранения России от международных стартов наши синхронистки даже не имели возможности попробовать отобраться на Олимпиаду. МОК запретил спортсменам в командных видах спорта участвовать в соревнованиях. Под раздачу попали не только игровики вроде волейболистов, гандболистов и баскетболистов, но и синхронистки.

Удивительно, но отсутствие россиянок на Играх не обрадовало многих спортсменок из других стран. Синхронистка Кеана Хантер в интервью «Чемпионату» заявила, что хотела бы видеть наших девочек в Париже.

«Мне всегда хочется, чтобы на Олимпиаде были лучшие, у них всегда лучше всего учиться, смотреть на лидеров спорта. Будет интересно посмотреть на них в будущем, когда они смогут вернуться, как они адаптируются к новым правилам. Они такая большая сила в нашем спорте и так красиво двигаются. Они очень вдохновляют», — рассказала американка.

Источник: Reuters

Доминирование Китая

В отсутствие россиянок на международной арене произошла перестановка. В лидеры выбились Япония, Испания, США и Китай. Именно эти четыре страны распределили между собой почти все медали в группах на чемпионатах мира в 2023 и 2024 годах. Китаянки вообще заняли место россиянок. В последние годы синхронистки из Поднебесной всё время были вторыми после России. Теперь же китаянки реализовали все свои возможности. Они же и стали главными претендентками на золото Олимпиады.

По итогам технической программы лучшим стал Китай (313,5538 балла). Занявшая второе место Испания отстала от них на 26,4063 балла. Тройку лидеров замкнула Япония с 284,9017 балла.

Синхронистки из Поднебесной выиграли и произвольную программу, набрав в сумме за два вида 712,4455. На 69,4200 балла от них отстала сборная США, ставшая четвёртой в технической и второй — в произвольной программе. Промежуточное третье место заняла Испания с отставанием в 78,8336 балла.

Китаянки в итоге заняли первое место и в акробатической программе (996,1389), забрав своё первое олимпийское золото в синхронном плавании. Девушки не смогли сдержать слёз после оглашения оценок.

Серебро ушло американкам (914,3421), которые взяли медаль впервые с 2004 года. Бронзу забрала Испания (900,7319). Кстати, в составе испанской команды бронзовую медаль получила и экс-россиянка Алиса Ожогина.

Ещё одна бывшая российская синхронистка Анастасия Баяндина выступала за Францию. В составе «трёхцветных» она заняла четвёртое место.

Автор: Татьяна Постникова

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