«Хочется, чтобы на Олимпиаде были лучшие». Синхронное плавание впервые прошло без России

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Соревнования по синхронному плаванию на Олимпиаде в Париже — крайне особенные. На это есть несколько причин. Первая — обновлённые правила. Вторая — отсутствие России, которая всегда брала золото с 2000 года и в группе, и в дуэте. Как же проходит синхронное плавание в Париже?

«На первый план выходят физическая сила и выносливость»

На Олимпиаде-2024 в Париже в правила синхронного плавания внесли несколько существенных изменений. Во-первых, МОК разрешил добавлять в группы до двух мужчин. Правда, никто из команд на Играх этой возможностью не воспользовался.

Во-вторых, появилась акробатическая программа. Она добавлялась в соревнованиях групп к уже привычным технической и произвольной программам. Её особенность заключается в том, что синхронистки за три минуты должны выполнить семь различных акробатических элементов. Сумма за все три программы и определяет победителя турнира.

В-третьих, система оценивания в синхронном плавании теперь стала больше похожа на фигурное катание. В программах, как и раньше, смотрят на два компонента: артистическое впечатление и элементы. При этом баллы за элемент теперь складываются из его базовой стоимости и оценки его исполнения техническим контролёром. Этот человек следит за тем, чтобы синхронистки делали то, что изначально заявили. Если контролёр увидит разницу между протоколом и реальным исполнением, то снизит баллы.

Источник: Adam Pretty/Getty Images

«Образ, как и оригинальные находки, становится фактически вторичным. Раньше считалось высшим классом придумать что-то новое, выделиться, удивить, заставить собой восхищаться. Сейчас пойдёт иная тенденция: все будут штамповать одни и те же связки, и тот, кто окажется способен сделать чуть больше, чем соперники, окажется в выигрыше.



Ничего оригинального здесь просто не накрутишь: произвольные программы стали чуть короче, связок в них должно быть определённое количество — семь, все поддержки тоже регламентированы.



С одной стороны, всё вроде бы стало более чётко, но пока сложно отделаться от ощущения, что в творческом плане всем тренерам сильно подрезали крылья. На первый план выходят физическая сила и выносливость», — объясняла RT главный тренер сборной России Татьяна Данченко.

«Россиянки — большая сила в нашем спорте»

Особенность соревнований в Париже — отсутствие лидеров из России. Наши синхронистки долгие годы оставались примами в этом виде спорта, а другие никак не могли подобраться к уровню россиянок. Сборная России неизменно брала золотые медали Олимпиады с 2000 года и в группе, и в дуэте.

Но в 2022 году всё поменялось. Из-за отстранения России от международных стартов наши синхронистки даже не имели возможности попробовать отобраться на Олимпиаду. МОК запретил спортсменам в командных видах спорта участвовать в соревнованиях. Под раздачу попали не только игровики вроде волейболистов, гандболистов и баскетболистов, но и синхронистки.

Удивительно, но отсутствие россиянок на Играх не обрадовало многих спортсменок из других стран. Синхронистка Кеана Хантер в интервью «Чемпионату» заявила, что хотела бы видеть наших девочек в Париже.

«Мне всегда хочется, чтобы на Олимпиаде были лучшие, у них всегда лучше всего учиться, смотреть на лидеров спорта. Будет интересно посмотреть на них в будущем, когда они смогут вернуться, как они адаптируются к новым правилам. Они такая большая сила в нашем спорте и так красиво двигаются. Они очень вдохновляют», — рассказала американка.

Доминирование Китая

В отсутствие россиянок на международной арене произошла перестановка. В лидеры выбились Япония, Испания, США и Китай. Именно эти четыре страны распределили между собой почти все медали в группах на чемпионатах мира в 2023 и 2024 годах. Китаянки вообще заняли место россиянок. В последние годы синхронистки из Поднебесной всё время были вторыми после России. Теперь же китаянки реализовали все свои возможности. Они же и стали главными претендентками на золото Олимпиады.

По итогам технической программы лучшим стал Китай (313,5538 балла). Занявшая второе место Испания отстала от них на 26,4063 балла. Тройку лидеров замкнула Япония с 284,9017 балла.

Синхронистки из Поднебесной выиграли и произвольную программу, набрав в сумме за два вида 712,4455. На 69,4200 балла от них отстала сборная США, ставшая четвёртой в технической и второй — в произвольной программе. Промежуточное третье место заняла Испания с отставанием в 78,8336 балла.

Китаянки в итоге заняли первое место и в акробатической программе (996,1389), забрав своё первое олимпийское золото в синхронном плавании. Девушки не смогли сдержать слёз после оглашения оценок.

Серебро ушло американкам (914,3421), которые взяли медаль впервые с 2004 года. Бронзу забрала Испания (900,7319). Кстати, в составе испанской команды бронзовую медаль получила и экс-россиянка Алиса Ожогина.

Ещё одна бывшая российская синхронистка Анастасия Баяндина выступала за Францию. В составе «трёхцветных» она заняла четвёртое место.