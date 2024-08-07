Американка Хильдебрандт выиграла золото Олимпиады в вольной борьбе в весе до 50 кг

На Олимпиаде 2021 года в Токио (Япония) олимпийской чемпионкой стала Юи Сусаки. Сара Энн Хильдебрандт была третьей.

Золото Хильдебрандт стало 27-м для сборной США на Играх в Париже и 94-й наградой в целом. У команды Кубы четвёртая медаль, у Китая — 65-я, у Японии — 31-я. США продолжают лидировать в медальном зачёте Олимпиады, их преследует сборная Китая, у которой 25 золотых медалей.