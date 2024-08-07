Американка Хильдебрандт выиграла золото Олимпиады в вольной борьбе в весе до 50 кг

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
27
35
32
2Китай
25
23
17
3Австралия
18
12
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 63,5 кг. Мужчины. Финал
Софьян Умиа
Эрисланди Альварес Боргес
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юснейлис Гусман Лопес
Сара Хильдебрандт
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Кеннет Рукс
Абрахам Кибивотт
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Фэн Цзыци
Отгонжаргал Долгоржавин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Пак Таэчжун
Гашим Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Юи Сусаки
Оксана Ливач
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Куинси Холл
Мэттью Хадсон-Смит
Мусала Самуконга
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Гуо Цзин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Адриан Висенте Юнта
Мохамед Халил Джендуби
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мерве Динчел Кавурат
Лена Стойкович
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Вито Деллаквила
Сириан Раве
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Артур Алексанян
Мохаммадади Шарави
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Ройе Стона
Виргилиус Алекна
Мэтью Денни
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мобина Нематзаде
Дуня Али М Абуталеб
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Узур Джузупбеков
Карам Габер
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Ассакалов
Габриэль Алехандро Росильо Кинделан
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Нао Кусака
Демеу Жадраев
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Акжол Махмудов
Санан Сулейманов
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Хоу Чжихуи
Валентина Камбеи
Суродчана Хамбао
Результаты
Синхронное плавание
Группы. Женщины. Акробатическая программа. Финал
Китай
США
Испания
Результаты
Расписание событий
Бокс. Мужчины. Финал
7.08скороНурбек ОралбайАлександр Хижняк
Плавание. Женщины
08:30скоро10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Таэквондо. Мужчины
10:00скороМужчины. до 68 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 2-й раунд
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Женщины
11:00скороСложность. Женщины. Квалификация
Гимнастика художественная. Женщины
11:00скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Прыжки в воду. Женщины
11:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Полуфинал
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
11:00скороКитайФранция
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Греко-римская борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 87 кг. Утешительный раунд
Греко-римская борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 67 кг. Утешительный раунд
7 августа, источник: Чемпионат.com

Американка Хильдебрандт выиграла золото Олимпиады в вольной борьбе в весе до 50 кг

Американская спортсменка Сара Энн Хильдебрандт завоевала золотую медаль в вольной борьбе в весе до 50 кг. на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

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фотографий

В финальной схватке она одолела представительницу Кубы Юснейлис Гусман Лопес. Бронзовые награды завоевали китаянка Цзыци Фэн и японка Юи Сусаки.

На Олимпиаде 2021 года в Токио (Япония) олимпийской чемпионкой стала Юи Сусаки. Сара Энн Хильдебрандт была третьей.

Золото Хильдебрандт стало 27-м для сборной США на Играх в Париже и 94-й наградой в целом. У команды Кубы четвёртая медаль, у Китая — 65-я, у Японии — 31-я. США продолжают лидировать в медальном зачёте Олимпиады, их преследует сборная Китая, у которой 25 золотых медалей.

Олимпиада в Париже завершится в воскресенье, 11 августа.

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XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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