Боксер из Казахстана взял серебро на Олимпиаде в Париже

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В финальном поединке 24-летний казахстанец встретился с украинцем Александром Хижняком и уступил ему раздельным решением судей. Бронзовыми призерами стали доминиканец Кристиан Хавьер Пиналес и кубинец Арлен Лопес.

Оралбай принес Казахстану седьмую олимпийскую медаль на Олимпийских играх в Париже. На счету казахстанских спортсменов одна золотая, три серебряные и три бронзовые награды.

Для Оралбая Олимпиада в Париже стала дебютной в карьере. Он является действующим чемпионом мира по боксу в полутяжелой весовой категории (до 80 кг).