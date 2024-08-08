Фелпс раскритиковал результаты американских пловцов на Олимпиаде

«Что касается меня — в целом, я был очень разочарован, увидев результаты Соединенных Штатов в плавании…. Надеюсь, другие спортсмены будут более подготовлены к выступлению в 2028 году. Все думали, что-то, что я пытался сделать, было невозможным. И если кто-то попытается сделать это сейчас, вы, ребята, все скажете, что это невозможно», — приводит слова Фелпса USA Today.

Напомним, Олимпийские игры в 2028 году пройдут в Лос-Анджелесе.

Сборная США на Олимпийских Играх в Париже выиграла медальный зачет в плавании, завоевав 28 медалей — восемь золотых, 13 серебряных и 7 бронзовых. Из них на долю мужской команды пришлось девять наград — две золотых, четыре серебряных и три бронзовых, при этом в личном зачете американские пловцы завоевали всего одно золото. Это сделал Бобби Финке на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Майкл Фелпс — 23-кратный олимпийский чемпион и 26-кратный чемпион мира. Всего на его счету 28 олимпийских наград.

В общем медальном зачете на Олимпийские играх в Париже, которые завершатся 11 августа, лидирует сборная США, второе место занимает Китай, отставая от американцев на две золотых медали. Тройку лидеров замыкает Австралия.