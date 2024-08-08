Провалившая гендер-тест боксерша из Тайваня вышла в финал ОИ-2024

В полуфинале она победила единогласным решением судей Эзру Йылдыз из Турции. Сразу после окончания боя 27-летняя турчанка показала публике жест женских хромосом, скрестив пальцы.

В решающем поединке Линь Юйтин встретится с Юлией Шереметой из Польши.

Линь Юйтин, как и алжирка Иман Хелиф, подозревается в том, что она является биологическим мужчиной. Обе спортсменки были отстранены от чемпионата мира по боксу в 2023 году из-за проваленных гендерных тестов, однако МОК принял решение допустить их до участия в Олимпиаде в Париже. Ранее Хелиф также пробилась финал женского боксерского турнира в полусреднем весе (до 66 кг).

Иман Хелиф и Линь Юйтин выступали на Олимпийских играх в Токио. Представительница Алжира сумела дойти до четвертьфинала, уступив будущей чемпионке Келли Харрингтон из Ирландии. Линь Юйтин в ⅛ финала уступила будущей финалистке Нести Петесио из Филиппин.

Финал с участием Хелиф пройдет в пятницу, 9 августа. Ее соперницей станет действующая чемпионка мира китаянка Ян Лю. На следующий день запланирован финал с участием Линь Юйтин.