Покровскую разочаровал олимпийский турнир синхронисток

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Изменения правил не пошло на пользу синхронному плаванию, доказательством чему стал олимпийский турнир в Париже. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

В отсутствии российских синхронисток, которые не проигрывали на Олимпиадах с 2000 года, победу в Париже одержали китаянки. Второе место заняла команда США, третье — Испании.

«Уровень меня немного разочаровал с учетом того, по каким правилам сейчас существует синхронное плавание. Судя по тому, как выступают китайцы, мы могли бы с ними бороться за первое место. Все остальные команды — слабые», — сказала Покровская.

«Поддержки были выполнены не шикарно, я бы даже сказала, грязно. Меня немного удивляет, как на Олимпиаде соревнуются команды, но нам судить со стороны трудно», — добавила она.

Главный тренер отметила, что по сравнению с Олимпиадой в Токио правила поменялись настолько, что о спортивном уровне судить сложно. «У нас большие перемены и не в лучшую сторону», — отметила она.