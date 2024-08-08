Покровскую разочаровал олимпийский турнир синхронисток
По мнению главного тренера сборной России, уровень турнира получился слабым.
По мнению главного тренера сборной России, уровень турнира получился слабым.
МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Изменения правил не пошло на пользу синхронному плаванию, доказательством чему стал олимпийский турнир в Париже. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская.
В отсутствии российских синхронисток, которые не проигрывали на Олимпиадах с 2000 года, победу в Париже одержали китаянки. Второе место заняла команда США, третье — Испании.
«Уровень меня немного разочаровал с учетом того, по каким правилам сейчас существует синхронное плавание. Судя по тому, как выступают китайцы, мы могли бы с ними бороться за первое место. Все остальные команды — слабые», — сказала Покровская.
«Поддержки были выполнены не шикарно, я бы даже сказала, грязно. Меня немного удивляет, как на Олимпиаде соревнуются команды, но нам судить со стороны трудно», — добавила она.
Главный тренер отметила, что по сравнению с Олимпиадой в Токио правила поменялись настолько, что о спортивном уровне судить сложно. «У нас большие перемены и не в лучшую сторону», — отметила она.
Покровская считает, что олимпийский турнир по синхронному плаванию многое потерял из-за отсутствия россиянок. «Страны этого еще не ощущают, но когда многолетний лидер выбывает, то это не есть хорошо — очень многое теряется. В борьбе с нами у китайцев и других стран повышался бы технический уровень», — сказала она.