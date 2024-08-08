Ван Раувендааль победила в заплыве на открытой воде на Олимпиаде
Нидерландская спортсменка Шарон ван Раувендааль выиграла золото в плавании на 10 км в открытой воде на Олимпийских играх в Париже.
Нидерландская спортсменка Шарон ван Раувендааль выиграла золото в плавании на 10 км в открытой воде на Олимпийских играх в Париже.
30-летняя Ван Раувендааль преодолела дистанцию в 10 км за 2 часа 3 минуты и 34,2 секунды. Шарон стала единственной пловчихой, которая смогла выиграть три награды в плавании на открытой воде на Олимпийских играх. В Рио в 2016 году она завоевала золото, а в Токио стала серебряной призеркой.
Ван Раувендааль лидировала половину дистанции, но потом уступила пальму первенства своей подруге австралийке Моише Джонсон, перед самым финишем нидерландская спортсменка сумела обойти австралийку и вырвала победу. Моиша Джонсон отстала от Ван Раувендааль на 5,5 секунды. Третье место заняла итальянка Джиневра Тадеуччи, она проиграла лидеру 8,6 секунды.
Отметим, что Ван Раувендааль и 26-летняя Джонсон тренируются вместе в Германии.
Олимпийская чемпионка Токио бразильянка Ана Марсела Кунья пришла к финишу четвертой, уступив победительнице 41, 5 секунды.
Завтра, 9 августа, за олимпийские медали в марафонском плавании поборются мужчины.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.