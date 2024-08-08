Ван Раувендааль победила в заплыве на открытой воде на Олимпиаде

30-летняя Ван Раувендааль преодолела дистанцию в 10 км за 2 часа 3 минуты и 34,2 секунды. Шарон стала единственной пловчихой, которая смогла выиграть три награды в плавании на открытой воде на Олимпийских играх. В Рио в 2016 году она завоевала золото, а в Токио стала серебряной призеркой.