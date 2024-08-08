Мужская сборная Индии по хоккею на траве завоевала бронзу Олимпиады-2024
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мужская сборная Индии по хоккею на траве одержала победу над командой Испании в матче за бронзовые медали Олимпийских игр 2024 года в Париже.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мужская сборная Индии по хоккею на траве одержала победу над командой Испании в матче за бронзовые медали Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Встреча, прошедшая в Коломбе, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей дубль оформил Харманприт Сингх (30-я и 33-я минуты). У испанской сборной мяч забросил Марк Мираллес (18).
Сборная Индии второй раз подряд завоевала бронзу Игр. Команда рекордные восемь раз становилась победителем олимпийского турнира.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа.