Глава ВФГБ — о каноистке Ромасенко: Абсолютно никчемная

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
28
25
17
2США
27
35
33
3Австралия
18
14
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 59 кг. Женщины. Финал (группа А)
Луо Сифан
Мауде Чаррон
Ко Син Чунь
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал
Се Сыи
Ван Цзунюань
Осман Олвера Ибарра
Результаты
Хоккей на траве
Мужчины. Матч за 3-е место
Индия
Испания
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Финал
Германия
Австралия
Испания
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-четверка, 500 м. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Германия
Венгрия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 500 м. Мужчины. Финал
Лю Хао/Джи Бовен
Габриэле Касадеи/Карло Таччини
Хоан Антонин Морено/Диего Домингес
Результаты
Скалолазание
Скорость. Мужчины. Итог
Веддрик Леонардо
Ву Пенг
Сэм Уотсон
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Руггеро Тита/Катерина Марианна Банти
Матео Майдалани/Евгения Боско
Мика Уилкинсон/Эрика Доусон
Результаты
Парусный спорт
470. Микст. Финал
Лара Вадлау/Лукас Маэр
Кейджу Окада/Михо Йошиока
Антон Дальберг/Ловиса Карлссон
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Шарон ван Ровендаль
Моеша Джонсон
Джиневра Таддеуччи
Результаты
Бокс
до 80 кг. Мужчины. Финал
Нурбек Оралбай
Александр Хижняк
Результаты
Бокс
до 63,5 кг. Мужчины. Финал
Софьян Умиа
Эрисланди Альварес Боргес
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юснейлис Гусман Лопес
Сара Хильдебрандт
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Кеннет Рукс
Абрахам Кибивотт
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Фэн Цзыци
Отгонжаргал Долгоржавин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Пак Таэчжун
Гашим Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Юи Сусаки
Оксана Ливач
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Куинси Холл
Мэттью Хадсон-Смит
Мусала Самуконга
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Гуо Цзин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Адриан Висенте Юнта
Мохамед Халил Джендуби
Результаты
Расписание событий
Волейбол. Женщины. 1/2 финала
17:00скороБразилияСША
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
17:30скороШвецияФранция
Футбол. Мужчины. Матч за 3-е место
18:00скороЕгипет (олимп.)Марокко (олимп.)
Пляжный волейбол. Женщины. 1/2 финала
18:00скороМелисса Умана-Паредес / Брэнди УилкерсонТаня Хуберли / Нина Бечарт
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
18:30скороФранцияГермания
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала
19:00скороНильс Элерс / Клеменс ВиклерАндерс Мол / Кристиан Сорум
Водное поло. Женщины. Полуфиналы за 5-8-е места
19:00скороГрецияВенгрия
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:15скороРеи ХигутиАман Аман
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:25скороСпенсер Ричард ЛиГуломджон Абдуллаев
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:35скороАарон Маркел БруксМагомед Рамазанов
Вольная борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:45скороМайлз АминеХасан Язданичарати
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
19:55скороЦугуми СакураиХелен Марулис
Хоккей на траве. Мужчины. Финал
20:00скороГерманияНидерланды
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
20:05скороХонг КэсиньАнастасия Никита
Велоспорт - Трек. Женщины
20:11скороКейрин. Женщины. Финал
Велоспорт - Трек. Мужчины
20:27скороОмниум. Мужчины. Финал
Тяжелая атлетика. Мужчины
20:30скороВесовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
20:30скороЛян ЮйшуайВай Фун Ло
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:30скороАмантур ИсмаиловХасрат Джафаров
Водное поло. Женщины. 1/2 финала
20:35скороАвстралияСША
18:31 (мск), источник: Спорт Mail

Глава ВФГБ — о каноистке Ромасенко: Абсолютно никчемная

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов раскритиковал выступление Олеси Ромасенко на Олимпиаде.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Олеся Ромасенко не смогла выйти в полуфинал соревнований каноэ‑одиночек на дистанции 200 метров на Олимпийских играх в Париже. В четвертьфинальном заезде Ромасенко стала четвертой, показав время 47,92 секунды.

«Абсолютно никчемная спортсменка. Как она туда попала — непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Может, если бы у нас не было тяжелой истории отбора, поехала бы другая спортсменка. Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм», — приводит слова Евгения Архипова «Матч ТВ».

Спортсменка завершила свои выступления на Олимпийских играх в Париже. Ранее появлялась информация о том, что Олеся напрямую связалась с Международным олимпийским комитетом, чтобы получить лицензию. 34-летняя Ромасенко — пятикратный серебряный призер чемпионатов мира и четырехкратная чемпионка Европы.

Российские спортсмены выступают на парижских Играх в нейтральном статусе и с запретом на использование государственной символики.

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Все фотогалереи
ВидеоФото
21Чемпионы дня: 7 августа
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
20Чемпионы дня: 4 августа
22Турнир по гимнастике на Олимпийских играх
29Чемпионы дня: 3 августа
Главные темы
Как россиянка поехала волонтером на Олимпиаду
Почему турчанка показала интерсекс-боксерше после боя жест «Х»?
Российского гребца дважды не пускали на ОИ, но он прорвался
«Рад, что без России». Интервью с «нашим» волейболистом на ОИ
Глава ВФГБ — о каноистке Ромасенко: Абсолютно никчемная
Кастер Семеня планирует баллотироваться на пост главы World Athletics
Казахстану дали надежду на медаль после сенсации на Олимпиаде
Ватерполистки сборной Испании вышли в финал олимпийского турнира
Мужская сборная Индии по хоккею на траве завоевала бронзу Олимпиады-2024
Губерниев отреагировал на 4-е место российских гребцов на Олимпиаде
Олимпиада-2024: Трушкина вышла в полуфинал Игр в гребле на каноэ
Российская каноистка рассказала о встречах с украинцами на Олимпиаде
Российские гребцы упустили олимпийскую медаль в каноэ-двойках
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Ямайка впервые за 20 лет не вышла в финал эстафеты 4×100 м на ОИ
Австрия выиграла золото Олимпиады в миксте по парусному спорту
Российские гребцы Петров и Коровашков вышли в финал Олимпиады
Телефоны Samsung, подаренные атлетам из КНДР, могут нарушить санкции ООН
Китай призвал к усиленным проверкам спортсменов из США
Ван Раувендааль победила в заплыве на открытой воде на Олимпиаде
«Абсолютно отвратительное зрелище». Участием в Олимпиаде интерсекс-боксерш озаботились в ООН
Кошмар на Олимпиаде в Париже: рекордсмен мира жестко разбился во время забега
Покровскую разочаровал олимпийский турнир синхронисток
Белорусские гребцы не хотят видеть литовцев на Олимпиаде из-за их поведения
Россиян не позвали на церемонию награждения, провалившие гендерный тест боксерши — в медалях. Итоги 12-го дня Игр-2024
Британcкие спортсмены отказались от еды в Олимпийской деревне
Украинскую каноистку заставили закрасить надпись «Я — украинка»
Провалившая гендер-тест боксерша из Тайваня вышла в финал ОИ-2024
Фелпс раскритиковал результаты американских пловцов на Олимпиаде
Боксер из Казахстана взял серебро на Олимпиаде в Париже
Рекордсмен мира в пришел в себя после потери сознания на Олимпиаде
Интрига в медальном зачете. Кто же выиграет Олимпиаду — китайцы или американцы?
Американка повторила рекорд Олимпиады при Гитлере
Озверелый финиш бега на 400 метров. Сумасшедший рывок Куинси Холла с четвертого места
Кубинец Боргес завоевал золотую медаль Олимпийских игр-2024
Женская сборная США по баскетболу победила команду Нигерии в ¼ финала ОИ-2024
«Хочется, чтобы на Олимпиаде были лучшие». Синхронное плавание впервые прошло без России
Рекордсмен мира в беге с препятствиями потерял сознание после падения на ОИ
Марокканец Эль-Баккали стал победителем ОИ-2024 в беге на 3000 м с препятствиями
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Американка Хильдебрандт выиграла золото Олимпиады в вольной борьбе в весе до 50 кг
Китайская тяжелоатлетка выиграла Олимпиаду-2024 в весе до 49 кг с олимпийским рекордом
Тайская тхэквондистка Вонгпаттанакит завоевала золотую медаль Олимпиады-2024
Провалившая гендерный тест Линь Юйтин вышла в финал олимпийского турнира по боксу
Литовец Миколас Алекна побил олимпийский рекорд своего отца, но не выиграл золото Игр-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь