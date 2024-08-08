Глава ВФГБ — о каноистке Ромасенко: Абсолютно никчемная

Олеся Ромасенко не смогла выйти в полуфинал соревнований каноэ‑одиночек на дистанции 200 метров на Олимпийских играх в Париже. В четвертьфинальном заезде Ромасенко стала четвертой, показав время 47,92 секунды.

«Абсолютно никчемная спортсменка. Как она туда попала — непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Может, если бы у нас не было тяжелой истории отбора, поехала бы другая спортсменка. Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм», — приводит слова Евгения Архипова «Матч ТВ».

Спортсменка завершила свои выступления на Олимпийских играх в Париже. Ранее появлялась информация о том, что Олеся напрямую связалась с Международным олимпийским комитетом, чтобы получить лицензию. 34-летняя Ромасенко — пятикратный серебряный призер чемпионатов мира и четырехкратная чемпионка Европы.

Российские спортсмены выступают на парижских Играх в нейтральном статусе и с запретом на использование государственной символики.