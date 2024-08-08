Кастер Семеня планирует баллотироваться на пост главы World Athletics

Британец Себастьян Коу с 2015 году возглавляет World Athletics, находясь на посту уже третий срок, и потому не сможет пойти на выборы в 2027 году.

Представительница ЮАР Кастер Семеня заявила немецкому телеканалу ARD о том, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

«Да, определенно. Я работаю над своей кандидатурой на пост президента. Мне нравится бросать вызов людям, которым нет дела до прав спортсменов», — заявила Семеня.

Спортсменка отметила, что собирается обеспечить равное отношение ко всем спортсменам и рассчитывает получить большую поддержку своей кандидатуры.

33-летняя южноафриканка с рождения имеет повышенный уровень тестостерона. В активе спортсменки победы на Олимпиадах в Лондоне и Рио, а также три золотые и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.