Кастер Семеня планирует баллотироваться на пост главы World Athletics
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров заявила о своих планах участия в выборах главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров заявила о своих планах участия в выборах главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Британец Себастьян Коу с 2015 году возглавляет World Athletics, находясь на посту уже третий срок, и потому не сможет пойти на выборы в 2027 году.
Представительница ЮАР Кастер Семеня заявила немецкому телеканалу ARD о том, что намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
«Да, определенно. Я работаю над своей кандидатурой на пост президента. Мне нравится бросать вызов людям, которым нет дела до прав спортсменов», — заявила Семеня.
Спортсменка отметила, что собирается обеспечить равное отношение ко всем спортсменам и рассчитывает получить большую поддержку своей кандидатуры.
33-летняя южноафриканка с рождения имеет повышенный уровень тестостерона. В активе спортсменки победы на Олимпиадах в Лондоне и Рио, а также три золотые и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.
В апреле 2018 года World Athletics объявила, что спортсменки с гиперандрогенией смогут выступать на турнирах под эгидой организации только при условии медикаментозного снижения уровня тестостерона до определенного уровня. Семеня проиграла апелляции в Спортивном арбитражном суде и Федеральном суде Швейцарии.