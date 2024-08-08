Американские волейболистки пробились в финал Олимпиады-2024, в пяти сетах одолев Бразилию

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
28
25
17
2США
27
35
33
3Австралия
18
14
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Аркадиуш Марцин Кулинич
Жан Беленюк
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Финал
Парвиз Насибов
Саид Эсмаили Лейвеси
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Луис Орта Санчес
Славик Галстян
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амантур Исмаилов
Хасрат Джафаров
Результаты
Велоспорт - Трек
Кейрин. Женщины. Финал
Эллесса Эндрюс
Хетти ван де Воув
Эмма Финукейн
Результаты
Футбол
Мужчины. Матч за 3-е место
Египет (олимп.)
Марокко (олимп.)
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 59 кг. Женщины. Финал (группа А)
Луо Сифан
Мауде Чаррон
Ко Син Чунь
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал
Се Сыи
Ван Цзунюань
Осман Олвера Ибарра
Результаты
Хоккей на траве
Мужчины. Матч за 3-е место
Индия
Испания
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-четверка, 500 м. Мужчины. Финал
Германия
Австралия
Испания
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-четверка, 500 м. Женщины. Финал
Новая Зеландия
Германия
Венгрия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 500 м. Мужчины. Финал
Лю Хао/Джи Бовен
Габриэле Касадеи/Карло Таччини
Хоан Антонин Морено/Диего Домингес
Результаты
Скалолазание
Скорость. Мужчины. Итог
Веддрик Леонардо
Ву Пенг
Сэм Уотсон
Результаты
Парусный спорт
Накра 17. Микст. Финал
Руггеро Тита/Катерина Марианна Банти
Матео Майдалани/Евгения Боско
Мика Уилкинсон/Эрика Доусон
Результаты
Парусный спорт
470. Микст. Финал
Лара Вадлау/Лукас Маэр
Кейджу Окада/Михо Йошиока
Антон Дальберг/Ловиса Карлссон
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Шарон ван Ровендаль
Моеша Джонсон
Джиневра Таддеуччи
Результаты
Бокс
до 80 кг. Мужчины. Финал
Нурбек Оралбай
Александр Хижняк
Результаты
Бокс
до 63,5 кг. Мужчины. Финал
Софьян Умиа
Эрисланди Альварес Боргес
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юснейлис Гусман Лопес
Сара Хильдебрандт
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Кеннет Рукс
Абрахам Кибивотт
Результаты
Расписание событий
Хоккей на траве. Мужчины. Финал
20:00скороГерманияНидерланды
Велоспорт - Трек. Мужчины
20:27скороОмниум. Мужчины. Финал
Тяжелая атлетика. Мужчины
20:30скороВесовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
20:30скороЛян ЮйшуайВай Фун Ло
Водное поло. Женщины. 1/2 финала
20:35скороАвстралияСША
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:40скороСкайлар ПаркХатидже Кюбра Ильгюн
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
20:53скороЭдивал ПонтесХакан Рекбер
Легкая атлетика. Женщины
21:00скороПрыжки в длину. Женщины. Финал
Волейбол. Женщины. 1/2 финала
21:00скороТурцияИталия
Настольный теннис. Женщины. 1/2 финала
21:00скороГерманияЯпония
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
21:06скороКимия АлизадеШайма Туми
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
21:15скороТурпал-Али БисултановДавид Лошонци
Таэквондо. Мужчины
21:19скороМужчины. до 68 кг. Матч за 3-е место. Брэдли Синден - –
Легкая атлетика. Мужчины
21:25скороКопье. Мужчины. Финал
Легкая атлетика. Мужчины
21:30скоро200 м. Мужчины. Финал
Греко-римская борьба. Мужчины. Финал
21:30скороАлиреза МохмадипианиСемен Новиков
Таэквондо. Женщины
21:34скороЖенщины. до 57 кг. Матч за 3-е место. Летиция Аун - –
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
21:40скороУн Ген-ЧхвеАнника Вендле
Таэквондо. Мужчины
21:49скороМужчины. до 68 кг. Матч за 3-е место. – - Хавьер Перес Поло
Вольная борьба. Женщины. Матч за 3-е место
21:50скороХулан БахтуягПан Цаню
19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Американские волейболистки пробились в финал Олимпиады-2024, в пяти сетах одолев Бразилию

Женская сборная США по волейболу пробилась в финал Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция), в пяти партиях одолев команду Бразилии.

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Американские волейболистки пробились в финал Олимпиады-2024, в пяти сетах одолев Бразилию | Источник: Getty Images

Напряжённая встреча завершилась со счётом 3:2 (25:23, 18:25, 25:15, 23:25, 15:11).

Самой результативной в составе победительниц стала Кетрин Пламмер, в её активе 25 очков, у Бразилии наибольшее количество очков набрала Ана Кристина (24).

За золото Олимпиады-2024 американки сразятся с победительницами матча Турция — Италия, который тоже пройдёт сегодня, 8 августа. Начало поединка запланировано на 21:00 мск.

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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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