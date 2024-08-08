Американские волейболистки пробились в финал Олимпиады-2024, в пяти сетах одолев Бразилию | Источник:

Самой результативной в составе победительниц стала Кетрин Пламмер, в её активе 25 очков, у Бразилии наибольшее количество очков набрала Ана Кристина (24).

За золото Олимпиады-2024 американки сразятся с победительницами матча Турция — Италия, который тоже пройдёт сегодня, 8 августа. Начало поединка запланировано на 21:00 мск.