Сборная Марокко разгромила Египет и выиграла бронзу Олимпиады-2024

На 23-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник сборной Марокко Эз Абде. На 26-й минуте Суфьян Рахими укрепил преимущество марокканской национальной команды. На 51-й минуте полузащитник Марокко Билал Эль-Ханнус довёл счёт до разгромного. На 64-й минуте нападающий Суфьян Рахими забил четвёртый гол гостей в игре. На 73-й минуте защитник Акрам Накаш забил пятый гол в ворота египтян. На 87-й минуте защитник Ашраф Хакими забил шестой гол сборной Марокко.