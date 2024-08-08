Уроженец Чечни стал бронзовым призером Олимпиады в греко-римской борьбе | Источник:

В матче за 3-е место 22-летний спортсмен со счетом 2:1 победил венгра Давида Лошонци в категории до 87 кг.

Бисултанов принес сборной Дании первую бронзовую медаль на Олимпиаде — 2024. В активе датчан также есть одна золотая и две серебряные медали.