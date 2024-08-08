21-летний бегун Тебого выиграл 200 м на Олимпиаде-2024, Ноа Лайлз финишировал третьим
Призёр чемпионатов мира 21-летний представитель Ботсваны Летсиль Тебого завоевал золото Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в беге на 200 м.
Призёр чемпионатов мира 21-летний представитель Ботсваны Летсиль Тебого завоевал золото Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в беге на 200 м.
Серебро осталось за Кеннетом Беднареком. Тройку призёров замкнул чемпион Парижа на стометровке американец Ноа Лайлз. В Токио-2020 Лайлз также был третьим на 200 м.
Нельзя не отметить, что Тебого принёс Ботсване первое золото в истории Олимпийских игр. Кроме того, Летсиль — первый африканец, завоевавший титул на 200 м.
Лёгкая атлетика. Олимпиада-2024, Париж. Бег на 200 м. Мужчины. Финал:
Мировой (19,19) и олимпийский (19,30) рекорды на дистанции 200 м у мужчин принадлежат легендарному ямайцу Усэйну Болту.