21-летний бегун Тебого выиграл 200 м на Олимпиаде-2024, Ноа Лайлз финишировал третьим | Источник: Getty Images

Серебро осталось за Кеннетом Беднареком. Тройку призёров замкнул чемпион Парижа на стометровке американец Ноа Лайлз. В Токио-2020 Лайлз также был третьим на 200 м.

Нельзя не отметить, что Тебого принёс Ботсване первое золото в истории Олимпийских игр. Кроме того, Летсиль — первый африканец, завоевавший титул на 200 м.

Лёгкая атлетика. Олимпиада-2024, Париж. Бег на 200 м. Мужчины. Финал:

Летсиль Тебого (Ботсвана) — 19,46. Кеннет Беднарек (США) — 19,62. Ноа Лайлз (США) — 19,70.