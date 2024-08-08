Двойник Хабиба из Дагестана принес Болгарии сенсационную медаль Олимпиады-2024: «MMA не для меня, бои собачьи»

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
30
38
35
2Китай
28
25
19
3Австралия
18
14
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Грант Холлоуэй
Даниэль Робертс
Рашид Бродбелл
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Анна Кокрнелл
Фемке Бол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Заид Карим
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Лусия Ямилет Епес Гусмн
Акари Фудзинами
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кимия Ализаде
Ло Цзунши
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хулан Бахтуяг
Пан Цаню
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эдивал Понтес
Хавьер Перес Поло
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ун Ген-Чхве
Анника Вендле
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Летиция Аун
Скайлар Парк
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Летсиле Тебого
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Алиреза Мохмадипиани
Семен Новиков
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Мужчины. Финал
Аршад Надим
Нирай Чопра
Андерсон Петерс
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Брэдли Синден
Лян Юйшуай
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Турпал-Али Бисултанов
Давид Лошонци
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Аркадиуш Марцин Кулинич
Жан Беленюк
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Женщины. Финал
Тара Дэвис-Вудхолл
Малайка Михамбо
Жасмин Мур
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Финал
Парвиз Насибов
Саид Эсмаили Лейвеси
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Луис Орта Санчес
Славик Галстян
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 73 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ризки Джуниянса
Вирафон Вичума
Божидар Димитров Андреев
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амантур Исмаилов
Хасрат Джафаров
Результаты
Расписание событий
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
22:00скороСШАСербия
Пляжный волейбол. Женщины. 1/2 финала
22:00скороАна Патрасия Рамос / Эдуарда ЛисбоаМариафе Артачо / Николь Лэйрд
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
22:30скороАбдумалик ХалоковЧарли Сеньор
Гандбол. Женщины. 1/2 финала
22:30скороНорвегияДания
Таэквондо. Женщины. Финал
22:37скороКим Ю ДжинНахид Кияничандех
Бокс. Мужчины. 1/2 финала
22:46скороМунарбек СейитбекХавьер Ибаньес Диас
Пляжный волейбол. Мужчины. 1/2 финала
23:00скороШериф Юнусс / Ахмед ТиянДавид Оман / Йонатан Хельвиг
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:02скороЛи ЦяньКейтлин Паркер
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:18скороСинди Джанкеу НгамбаАтейна Билон
Бокс. Мужчины. Финал
23:34скороБиллаль БеннамаХасанбой Дусматов
Бокс. Женщины. Финал
23:51скороЧань ЮаньХатик Акбас
Плавание. Мужчины
9.08скоро10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Таэквондо. Мужчины. Предварительные поединки
9.08скороИсмаэль КулибалиБатырхан Толеугали
Гольф. Женщины
9.08скороЛичное первенство. Женщины. 3-й раунд
Таэквондо. Женщины
9.08скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
9.08скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
9.08скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
9.08скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
9.08скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Гимнастика художественная. Женщины
9.08скороГрупповые соревнования. Женщины. Квалификация
22:17 (мск), источник: Sport24

Двойник Хабиба из Дагестана принес Болгарии сенсационную медаль Олимпиады-2024: «MMA не для меня, бои собачьи»

Магомед Рамазанов заборол американца и выдал яркую речь после выхода в финал.

Наверх
Двойник Хабиба из Дагестана принес Болгарии первую медаль Олимпиады-2024: «MMA не для меня, бои собачьи» | Источник: Getty Images

30-летний борец Магомед Рамазанов своим выступлением удивил весь мир. В соперниках у уроженца Дагестана по полуфиналу в весе до 86 кг Олимпиады был мощнейший американец Аарон Брукс, который на национальном отборе оставил без Игр действующего чемпиона ОИ Дэвида Тейлора.

Брукс начал мощно и быстро повел со счетом 3:0. Но Рамазанов не сдавался и сумел перевернуть поединок, а решающий прием Магомед провел буквально на самой последней секунде — 2:3 превратились в 4:3. Мои болгарские коллеги прыгают от счастья — на тот момент у их страны не было медалей Парижа-2024 (через полтора часа Семен Новиков принесет победу Болгарии в весе до 87 кг).

Магомед приходит в зону для интервью, жмет всем руки и общается на русском. Некоторые коллеги из балканской страны пытаются говорить на нашем языке, получается не у всех — на помощь приходит тренер-переводчик. Через пару минут начинается наше эксклюзивное интервью с Рамазановым. Он говорит подробно, ярко и честно.

«Остался финал. Надеюсь, я выиграю золото. Очень этого хочу. Хочу привезти золото Болгарии, моей семье. Потому что за меня очень многие болеют и очень многие за меня молились. Мне многие писали до этого турнира, даже когда я только попал на Олимпийские игры. И очень многие болеют, поэтому эта победа очень нужна мне», — говорить Рамазанов.

— Твоим соперником в финале будет олимпийский чемпион Хассан Яздани…

— Он — легендарный борец. Сколько уже борется в этой категории… Третью Олимпиаду! И все знают его, он темповый борец. Очень опытный, но я надеюсь, найду к нему ключи и выиграю завтра. Очень надеюсь на это. Так-то на все воля Всевышнего, поэтому я сделаю все возможное, а результат уже завтра видно будет.

— Тяжело было с американцем?

— Тяжело, да, потому что от Америки на Олимпиаду не отправляют кого попало. Аарон доказал, что он хороший спортсмен, потому что выиграл у одного из лучших, даже самого лучшего, я считаю, в этой весовой категории — Дэвид Тейлор был такой. Вот я считаю, он был лучшим вне зависимости от весовых категорий. А Аарон Брукс выиграл у лучшего несколько раз и доказал, что он — сильный борец. И да, во время схватки я понял, что он физически крепкий, выносливый, неординарные движения. Получилось так, что я боролся до конца и вот на последних секундах смог вытащить схватку.

— Из России ты получаешь много поддержки? Откуда больше — из России или Болгарии?

— Честно, даже не могу сказать, потому что болгары тоже очень многие болеют. Так-то меня больше в России знают. В Болгарии только в основном люди, которые вовлечены в этот спорт. А там многие — друзья, не друзья, вся Россия любит борьбу. Это, можно сказать, российский вид спорта. Они меня знают, как я выступал. Я тоже очень много выступал в то время. Даже не могу сказать в процентах — я думаю, больше из России болеют.

— Я читал, что ты долго не знал, поедешь на Олимпиаду или нет. В чем была проблема?

— Проблема была в том, что я ждал очень долго гражданства. Сначала одну страну ждал. Я переходил не из-за этой ситуации вообще, потому что спортивное гражданство — это вообще популярная вещь в России. Я давно еще искал страну, тогда был не очень известный. И так получилось, что вот когда меня заметили, тогда пришли предложения.

— Переходил из-за конкуренции?

— Не сказал бы. В России, можно сказать, спортивный возраст я прошел до конца. А мне сейчас 30 — только после 30, получается, перешел. На старости лет, ха-ха. Там какие-то плюсы есть в этом гражданстве двойном, потому что и в дальнейшем жить надо после спорта. А в России в этом виде спорта нет уверенного места, где я могу в дальнейшем работать. А здесь это востребовано, потому что тренеров хороших мало, специалистов мало. Все для семьи делается. Я в эти политические моменты вообще не вовлечен. Есть люди везде хорошие и плохие, поэтому я с нормальными держусь.

— Есть желание потом тренером в Болгарии работать?

— Не знаю, нет такого, что именно в Болгарии. В любом месте. Посмотрим, где буду востребован, где меня устроит все. Но не сейчас, это где-то через лет пять.

— Жаль, что здесь нет российских борцов?

— Очень-очень жаль. Это вообще надо быть глупым человеком, чтобы не жалеть их. Люди годами пашут. Кто прошел этот путь — поймет. Я просто сам по себе знаю. Россия — очень серьезная страна, конкуренция бешеная. Чтобы попасть только, получить возможность поехать на Олимпиаду, уже многое надо сделать. А выиграть — еще больше. Поэтому ребята стараются, пашут, и в конце им говорят: «Извини, не едешь». При этом от президента России тоже не было конкретного отказа. Он сказал: «Сами решайте». Очень жаль, потому что люди этим живут, зарабатывают на жизнь… Столько лет отдали, я только лет 20 минимум отдал на этот спорт. И в конце из-за каких-то моментов отказаться.

Кто не поехал, я так считаю, что Федерация борьбы России должна оплачивать это все, компенсировать. Считаю, что они как-то должны этих спортсменов профинансировать. Потому что они вошли в их положение, послушались главу федерации. Он должен как бы от себя благодарить спортсменов этих.

— Читал, что тебя называют «двойником Хабиба». Есть смешная история на эту тему?

— Очень много таких смешных историй. Самая смешная была в Турции. Когда там бывал, нельзя было нормально ходить по магазинам. Там они меня фоткаться звали, кушать звали. И был такой случай, когда я после соревнования ехал домой, один парень нас издалека увидел, подумал, что я Хабиб. И так сильно обрадовался! Я даже ему не сказал, что я не Хабиб. Потому что другим обычно я говорю, что я не Хабиб, но они все равно фоткаются. А ему не стал, подумал «ладно, пускай ты будешь рад жи есть». И сфоткался тогда. Да, были моменты, они меня реально путали с ним.

— Хотелось бы с Хабибом познакомиться, пообщаться?

— Мы с одного района. Надеюсь, когда-нибудь увидимся, я пожму ему руку. Мужчина с большой буквы, я так считаю. Потому что на таком уровне известности сохранять мужские качества — это очень тяжело. Многие, получив деньги и власть, все они теряются. А этот человек достойно себя вел тогда и когда стал известным.

— А сам не думал выступать в ММА?

— Не, бои не для меня, если честно. Я считаю, борьба — это искусство, а такие бои по религии запрещены. И поэтому они как увлечение для людей такое. А здесь это искусство, здесь смотрят на то, как люди побеждают друг друга, не нанося ущерба человеку. Техническими качествами, выносливостью, ну, у кого что есть, без нанесения ущерба.

— UFC тебе не очень нравится, получается?

— Нет, грубо говоря, это бои собачьи, по сути. Я никого не хочу обидеть, каждому свое, это только мое мнение. Лично я не хочу на потеху публике убивать себя. Я так считаю. Он-то [Хабиб] как-то без урона прошел. Есть такие виды спорта, которые ты выбираешь уже с детства и занимаешься 20−30 лет этим делом, ты не можешь просто уйти и оставить это все. Вот даже по борьбе я не могу, пока есть там моменты какие-то в одежде, я не могу снимать по религиозным соображениям. Ну, выхода пока нет другого, альтернативы нет.

— Ты учился в Астрахани на юридическом, почему именно это образование?

— Это тоже папа решал покойный. Он считал, что закон надо знать, и поэтому отдал меня. Сначала я учился в колледже, школу закончил у себя в Дагестане. Очень хорошо учился, потому что еще дедушка был директором школы почти 40 лет, и он очень требовал знаний. Но, сами знаете, люди в СССР, они больше за образование, за культурные ценности, за все это. И в этом плане я хорошо учился, потом в колледж поступил, окончил, и в университете уже заочно учился.

— Как будешь настраиваться вообще на финал?

— Так же, до конца поборюсь. Все, что я умею лучше всего, буду делать. Если в рискованной ситуации [окажусь], буду импровизировать.

Финал Рамазанова против иранца Хасана Яздани пройдет 9 августа примерно в 20−21 час по Москве.

Константин Лесик

Читайте также от «Sport24»
Эллина Бандеева показала сексуальную фигуру в откровенном купальнике, сняв горячее видео: «Какая женщина!»
Комментатор «Матч ТВ» усмотрел провокацию со стороны девушки-корреспондента на интервью с тренером «МЮ»
«Вы возбуждаете сильнее, чем ровесницы». 46-летняя Анна Семенович получила признание от 24-летнего поклонника
Девушка Тимати показала сексуальную грудь в откровенном боди: горячее видео
Все фотогалереи
ВидеоФото
13Фотофиниш лишил россиян медалей Олимпиады
10Самые красивые атлеты Парижа
23Чемпионы дня: 8 августа
21Чемпионы дня: 7 августа
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
Главные темы
Крушение Ноа Лайлза на Олимпиаде
Четыре русских гимнастки в финале Олимпиады-2024
Французская баскетбольная сказка на ОИ продолжается
Двойник Хабиба из Дагестана принес Болгарии первую медаль ОИ
Сборная Нидерландов по хоккею на траве завоевала золото Олимпийских игр в Париже
Казахстан подал протест на судейство в гимнастике. Заявление Алии Юсуповой на ОИ-2024
Уроженец Чечни стал бронзовым призером Олимпиады в греко-римской борьбе
Тарасова отреагировала на унижение российской гребчихи после провала на ОИ-2024: «Зачем ее тогда держат в сборной?»
Прояснилась судьба олимпийской медали Казахстана в вольной борьбе
Шведский пловец отказался участвовать в Олимпийских играх из-за качества воды в Сене: «Здоровье прежде всего»
Сборная Франции вырвала победу в матче с Германией и вышла в финал Олимпиады в Париже
Сборная Марокко разгромила Египет и выиграла бронзу Олимпиады-2024
Скалолаз из США установил мировой рекорд, но взял только бронзу Олимпиады
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Гандболистки сборной Франции вышли в финал ОИ-2024, одержав волевую победу над Швецией
Самые красивые спортсмены Парижа: фото
Женская сборная Канады вышла в финал пляжного волейбола на Олимпиаде-2024
Американские волейболистки пробились в финал Олимпиады-2024, в пяти сетах одолев Бразилию
Китайская тяжелоатлетка Ло Шифан выиграла золото Олимпиады-2024
Глава ВФГБ — о каноистке Ромасенко: Абсолютно никчемная
«Нужно было освежиться». Чемпионка Олимпиады-2024 призналась, что пила воду из Сены
Се Сыи стал трехкратным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду
Спортсмены из Гонконга получают $ 768 тыс за золото ОИ, призёры из США — в 20 раз меньше
Кастер Семеня планирует баллотироваться на пост главы World Athletics
Том Круз исполнит трюк на церемонии закрытия Олимпиады в Париже
Казахстану дали надежду на медаль после сенсации на Олимпиаде
Ватерполистки сборной Испании вышли в финал олимпийского турнира
Мужская сборная Индии по хоккею на траве завоевала бронзу Олимпиады-2024
Губерниев отреагировал на 4-е место российских гребцов на Олимпиаде
Олимпиада-2024: Трушкина вышла в полуфинал Игр в гребле на каноэ
Спортсмены КНДР на Олимпиаде не получали эксклюзивные смартфоны
Российская каноистка рассказала о встречах с украинцами на Олимпиаде
Российские гребцы упустили олимпийскую медаль в каноэ-двойках
Ямайка впервые за 20 лет не вышла в финал эстафеты 4×100 м на ОИ
Австрия выиграла золото Олимпиады в миксте по парусному спорту
Российские гребцы Петров и Коровашков вышли в финал Олимпиады
Как россиянка поехала волонтером на Олимпиаду
Телефоны Samsung, подаренные атлетам из КНДР, могут нарушить санкции ООН
Китай призвал к усиленным проверкам спортсменов из США
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Ван Раувендааль победила в заплыве на открытой воде на Олимпиаде
«Абсолютно отвратительное зрелище». Участием в Олимпиаде интерсекс-боксерш озаботились в ООН
«Рад, что России здесь нет». Интервью с самым «нашим» волейболистом на Олимпиаде
«Непростая судьба». Российского гребца дважды не пускали на Олимпиады, но он прорвался
Турчанка показала интерсекс-боксерше после проигранного боя жест «Х». Что он означает?
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь