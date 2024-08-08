Двойник Хабиба из Дагестана принес Болгарии сенсационную медаль Олимпиады-2024: «MMA не для меня, бои собачьи»

Двойник Хабиба из Дагестана принес Болгарии первую медаль Олимпиады-2024: «MMA не для меня, бои собачьи» | Источник: Getty Images

30-летний борец Магомед Рамазанов своим выступлением удивил весь мир. В соперниках у уроженца Дагестана по полуфиналу в весе до 86 кг Олимпиады был мощнейший американец Аарон Брукс, который на национальном отборе оставил без Игр действующего чемпиона ОИ Дэвида Тейлора.

Брукс начал мощно и быстро повел со счетом 3:0. Но Рамазанов не сдавался и сумел перевернуть поединок, а решающий прием Магомед провел буквально на самой последней секунде — 2:3 превратились в 4:3. Мои болгарские коллеги прыгают от счастья — на тот момент у их страны не было медалей Парижа-2024 (через полтора часа Семен Новиков принесет победу Болгарии в весе до 87 кг).

Магомед приходит в зону для интервью, жмет всем руки и общается на русском. Некоторые коллеги из балканской страны пытаются говорить на нашем языке, получается не у всех — на помощь приходит тренер-переводчик. Через пару минут начинается наше эксклюзивное интервью с Рамазановым. Он говорит подробно, ярко и честно.

«Остался финал. Надеюсь, я выиграю золото. Очень этого хочу. Хочу привезти золото Болгарии, моей семье. Потому что за меня очень многие болеют и очень многие за меня молились. Мне многие писали до этого турнира, даже когда я только попал на Олимпийские игры. И очень многие болеют, поэтому эта победа очень нужна мне», — говорить Рамазанов.

— Твоим соперником в финале будет олимпийский чемпион Хассан Яздани…

— Он — легендарный борец. Сколько уже борется в этой категории… Третью Олимпиаду! И все знают его, он темповый борец. Очень опытный, но я надеюсь, найду к нему ключи и выиграю завтра. Очень надеюсь на это. Так-то на все воля Всевышнего, поэтому я сделаю все возможное, а результат уже завтра видно будет.

— Тяжело было с американцем?

— Тяжело, да, потому что от Америки на Олимпиаду не отправляют кого попало. Аарон доказал, что он хороший спортсмен, потому что выиграл у одного из лучших, даже самого лучшего, я считаю, в этой весовой категории — Дэвид Тейлор был такой. Вот я считаю, он был лучшим вне зависимости от весовых категорий. А Аарон Брукс выиграл у лучшего несколько раз и доказал, что он — сильный борец. И да, во время схватки я понял, что он физически крепкий, выносливый, неординарные движения. Получилось так, что я боролся до конца и вот на последних секундах смог вытащить схватку.

— Из России ты получаешь много поддержки? Откуда больше — из России или Болгарии?

— Честно, даже не могу сказать, потому что болгары тоже очень многие болеют. Так-то меня больше в России знают. В Болгарии только в основном люди, которые вовлечены в этот спорт. А там многие — друзья, не друзья, вся Россия любит борьбу. Это, можно сказать, российский вид спорта. Они меня знают, как я выступал. Я тоже очень много выступал в то время. Даже не могу сказать в процентах — я думаю, больше из России болеют.

— Я читал, что ты долго не знал, поедешь на Олимпиаду или нет. В чем была проблема?

— Проблема была в том, что я ждал очень долго гражданства. Сначала одну страну ждал. Я переходил не из-за этой ситуации вообще, потому что спортивное гражданство — это вообще популярная вещь в России. Я давно еще искал страну, тогда был не очень известный. И так получилось, что вот когда меня заметили, тогда пришли предложения.

— Переходил из-за конкуренции?

— Не сказал бы. В России, можно сказать, спортивный возраст я прошел до конца. А мне сейчас 30 — только после 30, получается, перешел. На старости лет, ха-ха. Там какие-то плюсы есть в этом гражданстве двойном, потому что и в дальнейшем жить надо после спорта. А в России в этом виде спорта нет уверенного места, где я могу в дальнейшем работать. А здесь это востребовано, потому что тренеров хороших мало, специалистов мало. Все для семьи делается. Я в эти политические моменты вообще не вовлечен. Есть люди везде хорошие и плохие, поэтому я с нормальными держусь.

— Есть желание потом тренером в Болгарии работать?

— Не знаю, нет такого, что именно в Болгарии. В любом месте. Посмотрим, где буду востребован, где меня устроит все. Но не сейчас, это где-то через лет пять.

— Жаль, что здесь нет российских борцов?

— Очень-очень жаль. Это вообще надо быть глупым человеком, чтобы не жалеть их. Люди годами пашут. Кто прошел этот путь — поймет. Я просто сам по себе знаю. Россия — очень серьезная страна, конкуренция бешеная. Чтобы попасть только, получить возможность поехать на Олимпиаду, уже многое надо сделать. А выиграть — еще больше. Поэтому ребята стараются, пашут, и в конце им говорят: «Извини, не едешь». При этом от президента России тоже не было конкретного отказа. Он сказал: «Сами решайте». Очень жаль, потому что люди этим живут, зарабатывают на жизнь… Столько лет отдали, я только лет 20 минимум отдал на этот спорт. И в конце из-за каких-то моментов отказаться.

Кто не поехал, я так считаю, что Федерация борьбы России должна оплачивать это все, компенсировать. Считаю, что они как-то должны этих спортсменов профинансировать. Потому что они вошли в их положение, послушались главу федерации. Он должен как бы от себя благодарить спортсменов этих.

— Читал, что тебя называют «двойником Хабиба». Есть смешная история на эту тему?

— Очень много таких смешных историй. Самая смешная была в Турции. Когда там бывал, нельзя было нормально ходить по магазинам. Там они меня фоткаться звали, кушать звали. И был такой случай, когда я после соревнования ехал домой, один парень нас издалека увидел, подумал, что я Хабиб. И так сильно обрадовался! Я даже ему не сказал, что я не Хабиб. Потому что другим обычно я говорю, что я не Хабиб, но они все равно фоткаются. А ему не стал, подумал «ладно, пускай ты будешь рад жи есть». И сфоткался тогда. Да, были моменты, они меня реально путали с ним.

— Хотелось бы с Хабибом познакомиться, пообщаться?

— Мы с одного района. Надеюсь, когда-нибудь увидимся, я пожму ему руку. Мужчина с большой буквы, я так считаю. Потому что на таком уровне известности сохранять мужские качества — это очень тяжело. Многие, получив деньги и власть, все они теряются. А этот человек достойно себя вел тогда и когда стал известным.

— А сам не думал выступать в ММА?

— Не, бои не для меня, если честно. Я считаю, борьба — это искусство, а такие бои по религии запрещены. И поэтому они как увлечение для людей такое. А здесь это искусство, здесь смотрят на то, как люди побеждают друг друга, не нанося ущерба человеку. Техническими качествами, выносливостью, ну, у кого что есть, без нанесения ущерба.

— UFC тебе не очень нравится, получается?

— Нет, грубо говоря, это бои собачьи, по сути. Я никого не хочу обидеть, каждому свое, это только мое мнение. Лично я не хочу на потеху публике убивать себя. Я так считаю. Он-то [Хабиб] как-то без урона прошел. Есть такие виды спорта, которые ты выбираешь уже с детства и занимаешься 20−30 лет этим делом, ты не можешь просто уйти и оставить это все. Вот даже по борьбе я не могу, пока есть там моменты какие-то в одежде, я не могу снимать по религиозным соображениям. Ну, выхода пока нет другого, альтернативы нет.

— Ты учился в Астрахани на юридическом, почему именно это образование?

— Это тоже папа решал покойный. Он считал, что закон надо знать, и поэтому отдал меня. Сначала я учился в колледже, школу закончил у себя в Дагестане. Очень хорошо учился, потому что еще дедушка был директором школы почти 40 лет, и он очень требовал знаний. Но, сами знаете, люди в СССР, они больше за образование, за культурные ценности, за все это. И в этом плане я хорошо учился, потом в колледж поступил, окончил, и в университете уже заочно учился.

— Как будешь настраиваться вообще на финал?

— Так же, до конца поборюсь. Все, что я умею лучше всего, буду делать. Если в рискованной ситуации [окажусь], буду импровизировать.

Финал Рамазанова против иранца Хасана Яздани пройдет 9 августа примерно в 20−21 час по Москве.