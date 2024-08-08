Крушение Ноа Лайлза на Олимпиаде: американца увезли на коляске после поражения

Ноа Лайлзу стало плохо после финала на 200 м на Олимпиаде 2024, американца увезли на коляске | Источник: Getty Images

Финал в беге на 200 м у мужчин на Олимпиаде в Париже завершился сенсационной победой Летсиля Тебого из Ботсваны. Он опередил американцев Кеннета Беднарека и олимпийского чемпиона на стометровке Ноа Лайлза.

Лайлзу после забега стало плохо, его увезли под трибуны на коляске.

Ноа, который пытается себя позиционировать в качестве наследника Усэйна Болта, говорит о том что снесёт рекорды великого ямайца, на пресс-конференции рассказывает о том, что у него аллергия, астма и СДВГ (а это прямой путь к терапевтическим исключениям на запрещённые препараты), проиграл без шансов.

Фоторепортаж Самые красивые атлеты Парижа

Он ничего не мог сделать даже с товарищем по сборной США Кеннетом Бендареком, хотя и показал отличный результат, на самом деле, — 19,70. В том состоянии, в котором он вышел на старт, завоевать бронзу — это практически подвиг. Ведь Лайлз подхватил коронавирус, и перед стартом был в маске.

После финиша олимпийский чемпион на стометровке опустился на дорожку, а потом едва сумел встать. Правда, подошедшие к нему медики сначала вновь усадили Лайлза на дорожку, а потом на коляску. Но проблемы Лайлза — это проблемы Лайлза.

Бендарек в очередной уже раз стал вторым, а героем забега и олимпийским чемпионом стал Летсиль Тебого из Ботсваны. В апреле у него умерла мама — как раз в тот момент, когда Тебого выступал на соревнованиях в США.

Парень пообещал, что сделает всё возможное, что в память о самом дорогом человеке успешно выступить на Олимпиаде. 21-летний Тебого не просто завоевал медаль, он стал первым в истории олимпийским чемпионом из Африки на 200-метровке, выбежав при этом из 19,50, а это просто шикарный результат.