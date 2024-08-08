Кыргызстан сотворил историю в боксе на Олимпиаде-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
30
38
35
2Китай
29
25
19
3Австралия
18
14
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Бокс
до 54 кг. Женщины. Финал
Чань Юань
Хатик Акбас
Результаты
Бокс
до 51 кг. Мужчины. Финал
Биллаль Беннама
Хасанбой Дусматов
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Грант Холлоуэй
Даниэль Робертс
Рашид Бродбелл
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Ким Ю Джин
Нахид Кияничандех
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Анна Кокрнелл
Фемке Бол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Заид Карим
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Лусия Ямилет Епес Гусмн
Акари Фудзинами
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кимия Ализаде
Ло Цзунши
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хулан Бахтуяг
Пан Цаню
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эдивал Понтес
Хавьер Перес Поло
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ун Ген-Чхве
Анника Вендле
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Летиция Аун
Скайлар Парк
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Летсиле Тебого
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Алиреза Мохмадипиани
Семен Новиков
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Мужчины. Финал
Аршад Надим
Нирай Чопра
Андерсон Петерс
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Брэдли Синден
Лян Юйшуай
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Турпал-Али Бисултанов
Давид Лошонци
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Аркадиуш Марцин Кулинич
Жан Беленюк
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Женщины. Финал
Тара Дэвис-Вудхолл
Малайка Михамбо
Жасмин Мур
Результаты
Греко-римская борьба
до 67 кг. Мужчины. Финал
Парвиз Насибов
Саид Эсмаили Лейвеси
Результаты
Расписание событий
Плавание. Мужчины
08:30скоро10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Таэквондо. Мужчины. Предварительные поединки
10:00скороИсмаэль КулибалиБатырхан Толеугали
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 3-й раунд
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Гимнастика художественная. Женщины
11:00скороГрупповые соревнования. Женщины. Квалификация
Настольный теннис. Мужчины. Матч за 3-е место
11:00скороФранцияЯпония
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороВышка 10 м. Мужчины. Предварительный раунд
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Мужчины
11:15скороБоулдеринг. Мужчины. Квалификация
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Вольная борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 57 кг. Утешительный раунд
Вольная борьба. Женщины
12:00скороЖенщины. до 57 кг. Утешительный раунд
Вольная борьба. Мужчины
12:00скороМужчины. до 86 кг. Утешительный раунд
8 августа, источник: Vesti.kz

Кыргызстан сотворил историю в боксе на Олимпиаде-2024

Кыргызстан впервые в своей истории получил первого финалиста в боксе на Олимпийских играх, передают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Соцсети

Автором такого уникального достижения стал Мунарбек Сейитбек уулу, который в полуфинале весовой категории до 57 килограммов перебоксировал натурализованного кубинца из сборной Болгарии Хавьера Ибаньеса — 4:1.

В финале, 11 августа, Сейитбек уулу встретится против представителя Узбекистана Абдумалика Халокова, победившего в ½ финала австралийца Чарли Сениора — 5:0. Халоков, к слову, пятый финалист от своей страны на Играх-2024.

Все фотогалереи
ВидеоФото
13Фотофиниш лишил россиян медалей Олимпиады
10Самые красивые атлеты Парижа
25Чемпионы дня: 8 августа
21Чемпионы дня: 7 августа
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
Главные темы
Крушение Ноа Лайлза на Олимпиаде
Сербского дзюдоиста преследуют за православный жест на Олимпиаде
Американка на Олимпиаде довела любимицу болельщиков до слёз
Двойник Хабиба из Дагестана принес Болгарии первую медаль ОИ
Кыргызстан сотворил историю в боксе на Олимпиаде-2024
Американец Грант Холлоуэй выиграл забег на 110 м с барьерами в финале Олимпиады-2024
Вембаньяма раскрыл секрет успеха Франции на Олимпиаде: «Мы вспомнили, как немцы смеялись над нами»
Австралийские ватерполистки победили американок и вышли в финал Олимпиады в Париже
Еще одну боксершу на Олимпиаде в Париже обвинили в том, что это мужчина: «МОК таких поддерживает»
Ноа Лайлзу стало плохо после финиша забега на 200 м на Олимпиаде. Его увезли на коляске
Сборная Нидерландов по хоккею на траве завоевала золото Олимпийских игр в Париже
21-летний бегун Тебого выиграл 200 м на Олимпиаде-2024, Ноа Лайлз финишировал третьим
Французская сказка продолжается. Хозяева Олимпиады — в финале ОИ-2024!
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Казахстан подал протест на судейство в гимнастике. Заявление Алии Юсуповой на ОИ-2024
Уроженец Чечни стал бронзовым призером Олимпиады в греко-римской борьбе
Тарасова отреагировала на унижение российской гребчихи после провала на ОИ-2024: «Зачем ее тогда держат в сборной?»
Прояснилась судьба олимпийской медали Казахстана в вольной борьбе
Шведский пловец отказался участвовать в Олимпийских играх из-за качества воды в Сене: «Здоровье прежде всего»
Четыре русских гимнастки в финале Олимпиады-2024. Смогли обойти чемпионку Европы и борются за золото
Сборная Франции вырвала победу в матче с Германией и вышла в финал Олимпиады в Париже
Сборная Марокко разгромила Египет и выиграла бронзу Олимпиады-2024
Скалолаз из США установил мировой рекорд, но взял только бронзу Олимпиады
Гандболистки сборной Франции вышли в финал ОИ-2024, одержав волевую победу над Швецией
Самые красивые спортсмены Парижа: фото
Женская сборная Канады вышла в финал пляжного волейбола на Олимпиаде-2024
Американские волейболистки пробились в финал Олимпиады-2024, в пяти сетах одолев Бразилию
Китайская тяжелоатлетка Ло Шифан выиграла золото Олимпиады-2024
Глава ВФГБ — о каноистке Ромасенко: Абсолютно никчемная
«Нужно было освежиться». Чемпионка Олимпиады-2024 призналась, что пила воду из Сены
Се Сыи стал трехкратным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду
Спортсмены из Гонконга получают $ 768 тыс за золото ОИ, призёры из США — в 20 раз меньше
Кастер Семеня планирует баллотироваться на пост главы World Athletics
Том Круз исполнит трюк на церемонии закрытия Олимпиады в Париже
Казахстану дали надежду на медаль после сенсации на Олимпиаде
Ватерполистки сборной Испании вышли в финал олимпийского турнира
Мужская сборная Индии по хоккею на траве завоевала бронзу Олимпиады-2024
Губерниев отреагировал на 4-е место российских гребцов на Олимпиаде
Олимпиада-2024: Трушкина вышла в полуфинал Игр в гребле на каноэ
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Спортсмены КНДР на Олимпиаде не получали эксклюзивные смартфоны
Российская каноистка рассказала о встречах с украинцами на Олимпиаде
Российские гребцы упустили олимпийскую медаль в каноэ-двойках
Ямайка впервые за 20 лет не вышла в финал эстафеты 4×100 м на ОИ
Австрия выиграла золото Олимпиады в миксте по парусному спорту
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь