Кыргызстан сотворил историю в боксе на Олимпиаде-2024
Кыргызстан впервые в своей истории получил первого финалиста в боксе на Олимпийских играх, передают Vesti.kz.
Кыргызстан впервые в своей истории получил первого финалиста в боксе на Олимпийских играх, передают Vesti.kz.
Автором такого уникального достижения стал Мунарбек Сейитбек уулу, который в полуфинале весовой категории до 57 килограммов перебоксировал натурализованного кубинца из сборной Болгарии Хавьера Ибаньеса — 4:1.
В финале, 11 августа, Сейитбек уулу встретится против представителя Узбекистана Абдумалика Халокова, победившего в ½ финала австралийца Чарли Сениора — 5:0. Халоков, к слову, пятый финалист от своей страны на Играх-2024.