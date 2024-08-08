Кыргызстан сотворил историю в боксе на Олимпиаде-2024

Автором такого уникального достижения стал Мунарбек Сейитбек уулу, который в полуфинале весовой категории до 57 килограммов перебоксировал натурализованного кубинца из сборной Болгарии Хавьера Ибаньеса — 4:1.

В финале, 11 августа, Сейитбек уулу встретится против представителя Узбекистана Абдумалика Халокова, победившего в ½ финала австралийца Чарли Сениора — 5:0. Халоков, к слову, пятый финалист от своей страны на Играх-2024.