Интрига в медальном зачёте Олимпиады. Устоят ли американцы под натиском китайцев?
Сборная США на первом месте, но спортсмены из Поднебесной не отстают!
Сборная США на первом месте, но спортсмены из Поднебесной не отстают!
В четверг, 8 августа, в 13-й день Олимпиады у российских спортсменов был шанс добыть вторую медаль. Гребцы Петров и Коровашков на протяжении всего финального заезда каноэ-двоек на 500 м шли вторыми, однако под конец не смогли удержать темп и выпали из призовой тройки. Российские спортсмены с одним серебром теннисисток — уже на 71-м месте.
Лидерство в неофициальном медальном зачёте за три дня до завершения Олимпиады сохраняет сборная США. Американцы в четверг выиграли три золотые медали (все — в лёгкой атлетике) и смогли не пропустить вперёд главных соперников из Китая. В копилке США 103 (30 — 38 — 35) награды.
Китайцы, впрочем, своих конкурентов не отпускают. В 13-й день Игр они взяли четыре золотые награды: в тяжёлой атлетике, прыжках в воду, боксе и гребле на каноэ — в том самом заплыве, где медаль упустили россияне. Теперь в копилке атлетов из Поднебесной 73 (29 — 25 — 19) награды.
В оставшиеся три дня на Олимпиаде будет разыграно более 80 комплектов наград. У Китая есть шансы побороться за первую строчку, но у США, с учётом их лидерства в некоторых командных видах, этих шансов больше.
Австралия с 44 (18 — 14 — 12) медалями сохранила третье место в неофициальном командном зачёте. На четвёртом месте по-прежнему Франция (14 — 18 — 21), но Великобритания, Южная Корея и Япония совсем рядом.
Михаил Чесалин