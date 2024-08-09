Бывшая россиянка сыграет в волейбольном финале Олимпиады. Ее Италия продолжает громить всех в Париже

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
30
38
35
2Китай
30
25
19
3Австралия
18
14
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Парусный спорт
Кайтсерфинг. Мужчины. Финал
Валентин Бонтус
Тони Водишек
Максимилиан Маедер
Результаты
Хоккей на траве
Женщины. Матч за 3-е место
Аргентина
Бельгия
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Мартин Фукса
Исакиас Кейрос
Сергей Тарновский
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Мужчины. Финал
Якоб Шопф / Мак Лемке
Бенче Надаш / Шандор Тотка
Жан ван дер Вестхуйсен / Том Грин
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон / Алисия Хоскин
Тамара Чипеш / Алида Гажо
Ноеми Пупп / Сара Фойт
Паулина Пажек / Юле Мари Хаке
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Ксу Шиксяо / Сун Менгя
Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок
Слоан Маккензи / Кэти Винсент
Результаты
Скалолазание
Сложность. Мужчины. Итог
Тоби Робертс
Сорато Анраку
Якоб Шуберт
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Кшиштоф Расовски
Оливер Клемет
Давид Бетлехем
Результаты
Бокс
до 54 кг. Женщины. Финал
Чань Юань
Хатик Акбас
Результаты
Бокс
до 51 кг. Мужчины. Финал
Биллаль Беннама
Хасанбой Дусматов
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Грант Холлоуэй
Даниэль Робертс
Рашид Бродбелл
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Ким Ю Джин
Нахид Кияничандех
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Анна Кокрнелл
Фемке Бол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Заид Карим
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Лусия Ямилет Епес Гусмн
Акари Фудзинами
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кимия Ализаде
Ло Цзунши
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хулан Бахтуяг
Пан Цаню
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эдивал Понтес
Хавьер Перес Поло
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ун Ген-Чхве
Анника Вендле
Результаты
Расписание событий
Гимнастика художественная. Женщины
15:30скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
15:53скороАйя ШехатаСара Чаари
Настольный теннис. Мужчины. Финал
16:00скороКитайШвеция
Тяжелая атлетика. Мужчины
16:00скороВесовая категория до 89 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Прыжки в воду. Женщины
16:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Финал
Футбол. Женщины. Матч за 3-е место
16:00скороИспания (олимп.)Германия (олимп.)
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:06скороМехран БархордариСимоне Алессио
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
16:19скороДжулиана Аль-СадекСун Цзе
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:32скороСи Джей НиколасФайзал Савадого
Таэквондо. Женщины. 1/4 финала
16:45скороСасикарн ТонгчанАлександра Перишич
Таэквондо. Мужчины. 1/4 финала
16:58скороФирас КатоуссиЭди Хрник
Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
17:00скороИталияСША
Таэквондо. Женщины
17:11скороЖенщины. до 67 кг. 1/2 финала
Таэквондо. Мужчины
17:24скороМужчины. до 80 кг. 1/2 финала
Гандбол. Мужчины. 1/2 финала
17:30скороГерманияИспания
Таэквондо. Женщины
17:37скороЖенщины. до 67 кг. 1/2 финала
Таэквондо. Мужчины
17:50скороМужчины. до 80 кг. 1/2 финала
Баскетбол. Женщины. 1/2 финала
18:30скороСШААвстралия
Водное поло. Мужчины. Полуфиналы за 5-8-е места
19:00скороГрецияАвстралия
Футбол. Мужчины. Финал
19:00скороФранция (олимп.)Испания (олимп.)
11:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бывшая россиянка сыграет в волейбольном финале Олимпиады. Ее Италия продолжает громить всех в Париже

21-летняя Екатерина Антропова внесла свой вклад в уверенную победу «Скуадры адзурры» над турчанками.

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Бывшая россиянка сыграет в волейбольном финале Олимпиады. Ее Италия продолжает громить всех в Париже | Источник: AFP 2023

Олимпийские игры. Волейбол
Женщины. Полуфиналы
Италия — Турция — 3:0
США — Бразилия — 3:2

Пусть волейбольная сборная России и отсутствует на Олимпийских играх в Париже, воспитанница нашего волейбола все же сыграет в финальном матче женского турнира. 21-летняя Екатерина Антропова вместе со сборной Италии просто громит всех на Играх-2024. Вот и сборная Турции с грозной экс-кубинкой Мелиссой Варгас в составе в полуфинале, хотя и вела в счете по ходу партий, не смогла взять у итальянок ни одного сета. Теперь за золото Антропова и ее команда сыграют со сборной США.

Антропова в роли джокера

Напомним, что 21-летняя Екатерина выросла в спортивной семье и до 15 лет жила и занималась волейболом в Санкт-Петербурге. Затем последовал переезд в Италию, статус одной из самых перспективных волейболисток мира и получение в августе 2023-го спортивного гражданства Италии. Естественно, что Антропову пригласили в сборную и взяли в Париж, хотя двухметровая (точнее, ее рост 202 см) Екатерина и не получила статус главной звезды нападения. Ведь эта роль давно отведена звездной Паоле Эгону.

В принципе, при желании Антропову можно было задействовать на площадке не вместо Эгону, а вместе с ней. Тем не менее главный тренер «Скуадры Адзурры» Хулио Веласко на нынешних Играх предпочитает использовать Екатерину все же чаще как джокера, выходящего не в стартовом составе, а ближе к концовкам партий. Впрочем, это не помешало ей, в частности, в матче группового этапа с Нидерландами набрать 33 очка. Но тогда Эгону, можно сказать, отдыхала.

Вообще итальянки пока в Париже демонстрируют просто феноменальную эффективность. В первом матче против Доминиканской республики они проиграли второй сет, но с тех пор взяли 14 партий подряд! И это с топ-командами. В группе, в частности, они позволили турчанкам набрать только 51 очко. А затем в четвертьфинале также в трех партиях, пусть и в относительной борьбе внутри сетов, разобрались с Сербией также 3:0. Антропова в той игре набрала пять очков, но сыграла весьма полезно. Как, в общем-то, и в полуфинале.

Классная серия подач

На первый взгляд турчанки с Варгас и хорошо знакомой по яркой игре в российской Суперлиге за «Локомотив» из Калининградской области Эбрар Каракурт казались для итальянок очень крепким орешком. Тем более сборная Турции сумела в пяти партиях преодолеть сопротивление Китая, а Варгас в той игре просто феерила, набрав 42 очка. С другой стороны, в группе с итальянками Мелисса, мягко говоря, смотрелась не столь ярко.

На сей раз, впрочем, Турция выглядела куда солиднее, чем в группе. В первой партии именно она поначалу оторвалась в счете — 9:5, 12:10, 16:14. Однако затем последовали несколько ошибок от Варгас, Каракурт и их подруг. Итальянки набрали шесть очков подряд, а затем довели сет до победы — 25:22. Впрочем, во второй партии Турция вновь вела 15:13. Вскоре после этого на площадке появилась и Антропова и выдала классный отрезок. Екатерина совершила три успешные атаки, а в самой концовке выдала серию из трех классных подач. Так, и вторая партия ушла к итальянкам — 25:19.

В третьем сете Турция вновь вела, причем даже дольше, счет был 18:15 в ее пользу. Казалось, Варгас с подругами заберут-таки партию и заметно оживят эту полуфинальную игру. Но вновь последовал провал на подаче соперниц. На сей раз на вводе мяча в игру от Катерины Кьяры Бозетти. Итальянки трансформировали счет с 21:22 в 25:22, поставив точку в матче и впервые в своей истории выйдя вслед за полуфиналом в финал Олимпийских игр. Варгас ограничилась 17 очками, а Каракурт и вовсе тремя. У итальянок лучшей с 24 очками и прекрасной эффективностью стала Эгону, но и пять очков Антроповой также явно не помешали.

Теперь экс-россиянка и ее сборная в заключительный день Олимпийских игр 11 августа сыграют за золото с командой США, которая на тай-брейке (15:11) обыграла в первом полуфинале Бразилию. Судя по нынешнему турниру, именно Италия будет в этом финальном матче фаворитом.

Сергей Подушкин

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