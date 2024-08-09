Боксер Хасанбой Дусматов завоевал третью золотую медаль Узбекистана на Олимпиаде

Национальный олимпийский комитет сообщил о золотой медали Хасанбая Дусматова..
Представитель сборной Узбекистана по боксу Хасанбой Дусматов (-51килограмма) стал первым узбекским боксером, завоевавшим звание двукратного олимпийского чемпиона. В финале наш соотечественник победил французского боксера Билала Беннаму, пополнив копилку делегации нашей страны золотой медалью летних Олимпийских игр Париж-2024..
Напомним, что только что мы сообщили о золотой медали тхэквондиста Улугбека Рашитова..
Благодаря этим победам Узбекистан поднялись на 18-е место в общекомандном зачете, расположившись между Швецией и Бразилией.