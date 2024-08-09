В перерыве матча США — Сербия показали балет «Лебединое озеро»

После первой половины на паркете появились пять балерин, которые исполнили традиционные для балета движения под музыку российского композитора Петра Чайковского. Во второй половине своего выступления балерины переключились на музыку французского электронного дуэта Daft Punk.

Американские баскетболисты уступали сербам после первой половины — 43:54, однако сумели одержать победу благодаря мощному рывку в заключительной четверти — 32:15. Американцы сумели выйти вперед в счете за две минуты до конца встрече.

В финале Олимпийских игр сборная США сыграет с Францией. Встреча пройдет в воскресенье, 11 августа. За день до этого сборная Сербии встретится с Германией в матче за бронзовые медали.