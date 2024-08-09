Андрей Рублев объяснил пропуск Олимпийских игр
Российский теннисист Андрей Рублев рассказал почему не сыграл на теннисном турнире на Олимпийских играх в Париже.
Российский теннисист Андрей Рублев рассказал почему не сыграл на теннисном турнире на Олимпийских играх в Париже.
В июне Рублев получил допуск к Олимпиаде от Международной федерации тенниса.
«Я не участвовал в Олимпиаде, потому что мы с тренером чувствовали, что я не был к этому готов морально, учитывая мои последние результаты и то, как я себя вел. Мы решили, что нам нужно расставить приоритеты в моей карьере, взять перерыв, чтобы восстановиться морально, сыграть в нескольких турнирах ATP 250 и приехать в Америку пораньше, чтобы быть полностью готовым к турниру в Монреале», — сказал Рублев в интервью на YouTube-канале Tennis Channel.
Перед Олимпиадой Рублев неудачно выступил на Открытом чемпионате Франции «Ролан Гаррос», проиграв в третьем круге. Также россиянин вылетел в первом круге Уимблдона.
На Олимпийских играх в Париже сыграли семь российских теннисистов: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина.
17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер сумели выйти в финал теннисного турнира в парном разряде, где уступили итальянскому дуэту Джасмин Паолини и Сара Эррани. Серебряная медаль Андреевой и Шнайдер остается единственной наградой для российских спортсменов на Олимпиаде.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.