Андрей Рублев объяснил пропуск Олимпийских игр

«Я не участвовал в Олимпиаде, потому что мы с тренером чувствовали, что я не был к этому готов морально, учитывая мои последние результаты и то, как я себя вел. Мы решили, что нам нужно расставить приоритеты в моей карьере, взять перерыв, чтобы восстановиться морально, сыграть в нескольких турнирах ATP 250 и приехать в Америку пораньше, чтобы быть полностью готовым к турниру в Монреале», — сказал Рублев в интервью на YouTube-канале Tennis Channel.