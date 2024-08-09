«США не нужна такая помощь». Богданович — о работе судей

«Мы пытались разговаривать с судьями, но ответной реакции не было. Они не реагировали. Но это нормально. Просто США не нужна такая помощь против нас. Знаете, у нас точно не было никакой помощи, когда соперник хватал нас двумя руками и все такое.



Но я не тот парень, который будет много говорить о судьях, знаете ли. Хотелось победить еще и вопреки им. Уважаю нас за то, как мы сохраняли спокойствие всю игру и не пытались спорить с ними.



Нам еще придется иметь дело с этими ребятами, поэтому мы не можем говорить о них сейчас. Я не хочу рассуждать как неудачник, судьи то, судьи се. Хотя я думаю, что они могли бы принимать другие решения. Я не тот парень, который будет говорить о судьях. Мне просто хотелось победить вопреки тому, что они делали», — сказал Богданович.