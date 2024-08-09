«Мы держали это в тайне». Ноа Лайлс бежал 200 м с коронавирусом

«Я проснулся рано утром во вторник около пяти часов утра и чувствовал себя просто ужасно, и я знал, что это больше, чем просто боль. Я разбудил врачей, и мы сдали тест, и, к сожалению, выяснилось, что у меня положительный результат на COVID. Моей первой мыслью было не паниковать, знаете ли, я бывал и в куда худших ситуациях. Бегал в худших условиях, я чувствовал это.



Мы просто справлялись с этим день за днем, пытаясь как можно больше пить, карантин закончился. Разумеется, это, безусловно, сказалось, но я никогда не был так горд собой за то, что смог приехать сюда и получить бронзовую медаль, хотя на прошлой Олимпиаде я был очень разочарован.



Мы старались держать это в тайне. Знали только медицинский персонал, тренер и моя мама. Мы не хотели, чтобы все впадали в панику, хотели, чтобы они могли участвовать в соревнованиях. Я конкурентоспособен. Зачем давать соперникам преимущество перед собой», — сказал Лайлс.