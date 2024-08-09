«Мы держали это в тайне». Ноа Лайлс бежал 200 м с коронавирусом

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
30
38
35
2Китай
29
25
19
3Австралия
18
14
13
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Кшиштоф Расовски
Оливер Клемет
Давид Бетлехем
Результаты
Бокс
до 54 кг. Женщины. Финал
Чань Юань
Хатик Акбас
Результаты
Бокс
до 51 кг. Мужчины. Финал
Биллаль Беннама
Хасанбой Дусматов
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Грант Холлоуэй
Даниэль Робертс
Рашид Бродбелл
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Ким Ю Джин
Нахид Кияничандех
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Анна Кокрнелл
Фемке Бол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Заид Карим
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Лусия Ямилет Епес Гусмн
Акари Фудзинами
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кимия Ализаде
Ло Цзунши
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хулан Бахтуяг
Пан Цаню
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эдивал Понтес
Хавьер Перес Поло
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ун Ген-Чхве
Анника Вендле
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Летиция Аун
Скайлар Парк
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Летсиле Тебого
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Финал
Алиреза Мохмадипиани
Семен Новиков
Результаты
Легкая атлетика
Копье. Мужчины. Финал
Аршад Надим
Нирай Чопра
Андерсон Петерс
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Брэдли Синден
Лян Юйшуай
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Турпал-Али Бисултанов
Давид Лошонци
Результаты
Греко-римская борьба
до 87 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Аркадиуш Марцин Кулинич
Жан Беленюк
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Женщины. Финал
Тара Дэвис-Вудхолл
Малайка Михамбо
Жасмин Мур
Результаты
Расписание событий
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 3-й раунд
Таэквондо. Женщины. 1/8 финала
10:33скороРут ГбагбиВивиана Мартон
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Гимнастика художественная. Женщины
11:00скороГрупповые соревнования. Женщины. Квалификация
Настольный теннис. Мужчины. Матч за 3-е место
11:00скороФранцияЯпония
Прыжки в воду. Мужчины
11:00скороВышка 10 м. Мужчины. Предварительный раунд
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Мужчины
11:15скороБоулдеринг. Мужчины. Квалификация
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. до 80 кг. 1/8 финала
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороЦзоу ВаньхаоБекзат Алмаз Уулу
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:00скороХанна Фэй ТейлорЛуиса Элизабет Вальверде Мелендрес
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороАлександр Роберт МурДжавраил Шапиев
Вольная борьба. Женщины. Утешительный раунд
12:10скороСандра ПарушевскиДжулия Пенальбер
Вольная борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороДжейден Александер ЛоуренсДаурен Куруглиев
Вольная борьба. Мужчины. Предварительный раунд
12:10скороФранк ЧамисоЮнес Эмамичогаи
Таэквондо. Женщины
12:11скороЖенщины. до 67 кг. 1/8 финала
10:47 (мск), источник: Спорт Mail

«Мы держали это в тайне». Ноа Лайлс бежал 200 м с коронавирусом

Американский спринтер Ноа Лайлс рассказал, что выступал на Олимпийских играх с положительным тестом на коронавирус. Об этом сообщает NBC.

Наверх
Источник: Reuters

Накануне Лайлс завоевал бронзовую медаль в беге на 200 метров. После финиша ему резко стало плохо. 27-летний американец покидал беговую дорожку на кресле-каталке.

«Я проснулся рано утром во вторник около пяти часов утра и чувствовал себя просто ужасно, и я знал, что это больше, чем просто боль. Я разбудил врачей, и мы сдали тест, и, к сожалению, выяснилось, что у меня положительный результат на COVID. Моей первой мыслью было не паниковать, знаете ли, я бывал и в куда худших ситуациях. Бегал в худших условиях, я чувствовал это.

Мы просто справлялись с этим день за днем, пытаясь как можно больше пить, карантин закончился. Разумеется, это, безусловно, сказалось, но я никогда не был так горд собой за то, что смог приехать сюда и получить бронзовую медаль, хотя на прошлой Олимпиаде я был очень разочарован.

Мы старались держать это в тайне. Знали только медицинский персонал, тренер и моя мама. Мы не хотели, чтобы все впадали в панику, хотели, чтобы они могли участвовать в соревнованиях. Я конкурентоспособен. Зачем давать соперникам преимущество перед собой», — сказал Лайлс.

Ранее Лайлс выиграл золотую медаль в беге на 100 метров и впервые стал олимпийским чемпионом. Минувшей ночью спортсмен заявил, что закончил свои выступления в Париже. Таким образом, Лайлс не выступит сегодня в эстафете 4×100 метров.

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.


Все фотогалереи
ВидеоФото
13Фотофиниш лишил россиян медалей Олимпиады
10Самые красивые атлеты Парижа
25Чемпионы дня: 8 августа
21Чемпионы дня: 7 августа
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
Главные темы
Крушение Ноа Лайлза на Олимпиаде
Сербского дзюдоиста преследуют за православный жест на Олимпиаде
Американка на Олимпиаде довела любимицу болельщиков до слёз
Двойник Хабиба из Дагестана принес Болгарии первую медаль ОИ
Боксер Хасанбой Дусматов завоевал третью золотую медаль Узбекистана на Олимпиаде
«США не нужна такая помощь». Богданович — о работе судей
Интрига в медальном зачёте Олимпиады. Устоят ли американцы под натиском китайцев?
Боксёрша Юань Чан принесла Китаю золотую медаль на Олимпийских играх — 2024
Женская сборная Норвегии по гандболу стала вторым финалистом Олимпийских игр-2024 в Париже
Представитель Узбекистана Дусматов выиграл олимпийское золото по боксу
Леброн — единственный игрок в истории Олимпийских игр, сделавший несколько трипл-даблов
Беженка Синди Нгамба завоевала бронзовую медаль по боксу на Олимпийских играх
Постригай: В голове не укладывается, как такое про свою спортсменку может сказать глава Всероссийской федерации
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Сборная США вырвала победу в игре с Сербией и вышла в финал Олимпиады в Париже
Кыргызстан сотворил историю в боксе на Олимпиаде-2024
Узбекистан выиграл второе золото на Олимпиаде-2024
Американец Грант Холлоуэй выиграл забег на 110 м с барьерами в финале Олимпиады-2024
Вембаньяма раскрыл секрет успеха Франции на Олимпиаде: «Мы вспомнили, как немцы смеялись над нами»
Австралийские ватерполистки победили американок и вышли в финал Олимпиады в Париже
Еще одну боксершу на Олимпиаде в Париже обвинили в том, что это мужчина: «МОК таких поддерживает»
Ноа Лайлзу стало плохо после финиша забега на 200 м на Олимпиаде. Его увезли на коляске
Сборная Нидерландов по хоккею на траве завоевала золото Олимпийских игр в Париже
21-летний бегун Тебого выиграл 200 м на Олимпиаде-2024, Ноа Лайлз финишировал третьим
Французская сказка продолжается. Хозяева Олимпиады — в финале ОИ-2024!
Казахстан подал протест на судейство в гимнастике. Заявление Алии Юсуповой на ОИ-2024
Уроженец Чечни стал бронзовым призером Олимпиады в греко-римской борьбе
Тарасова отреагировала на унижение российской гребчихи после провала на ОИ-2024: «Зачем ее тогда держат в сборной?»
Прояснилась судьба олимпийской медали Казахстана в вольной борьбе
Шведский пловец отказался участвовать в Олимпийских играх из-за качества воды в Сене: «Здоровье прежде всего»
Четыре русских гимнастки в финале Олимпиады-2024. Смогли обойти чемпионку Европы и борются за золото
Сборная Франции вырвала победу в матче с Германией и вышла в финал Олимпиады в Париже
Сборная Марокко разгромила Египет и выиграла бронзу Олимпиады-2024
Скалолаз из США установил мировой рекорд, но взял только бронзу Олимпиады
Гандболистки сборной Франции вышли в финал ОИ-2024, одержав волевую победу над Швецией
Самые красивые спортсмены Парижа: фото
Женская сборная Канады вышла в финал пляжного волейбола на Олимпиаде-2024
Американские волейболистки пробились в финал Олимпиады-2024, в пяти сетах одолев Бразилию
Китайская тяжелоатлетка Ло Шифан выиграла золото Олимпиады-2024
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Глава ВФГБ — о каноистке Ромасенко: Абсолютно никчемная
«Нужно было освежиться». Чемпионка Олимпиады-2024 призналась, что пила воду из Сены
Се Сыи стал трехкратным олимпийским чемпионом по прыжкам в воду
Спортсмены из Гонконга получают $ 768 тыс за золото ОИ, призёры из США — в 20 раз меньше
Кастер Семеня планирует баллотироваться на пост главы World Athletics
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь