Французские синхронистки напугали зрителей своими образами. У них же лица на затылке

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
30
38
35
2Китай
30
25
19
3Австралия
18
14
14
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 1000 м. Мужчины. Финал
Мартин Фукса
Исакиас Кейрос
Сергей Тарновский
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Мужчины. Финал
Якоб Шопф / Мак Лемке
Бенче Надаш / Шандор Тотка
Жан ван дер Вестхуйсен / Том Грин
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Лиза Каррингтон / Алисия Хоскин
Тамара Чипеш / Алида Гажо
Ноеми Пупп / Сара Фойт
Паулина Пажек / Юле Мари Хаке
Результаты
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 500 м. Женщины. Финал
Ксу Шиксяо / Сун Менгя
Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок
Слоан Маккензи / Кэти Винсент
Результаты
Скалолазание
Сложность. Мужчины. Итог
Тоби Робертс
Сорато Анраку
Якоб Шуберт
Результаты
Настольный теннис
Командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Мужчины. Финал
Кшиштоф Расовски
Оливер Клемет
Давид Бетлехем
Результаты
Бокс
до 54 кг. Женщины. Финал
Чань Юань
Хатик Акбас
Результаты
Бокс
до 51 кг. Мужчины. Финал
Биллаль Беннама
Хасанбой Дусматов
Результаты
Легкая атлетика
110 м с/б. Мужчины. Финал
Грант Холлоуэй
Даниэль Робертс
Рашид Бродбелл
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Ким Ю Джин
Нахид Кияничандех
Результаты
Легкая атлетика
400 м с/б. Женщины. Финал
Сидни МакЛахлин
Анна Кокрнелл
Фемке Бол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Заид Карим
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Финал
Лусия Ямилет Епес Гусмн
Акари Фудзинами
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Кимия Ализаде
Ло Цзунши
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хулан Бахтуяг
Пан Цаню
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Эдивал Понтес
Хавьер Перес Поло
Результаты
Вольная борьба
до 53 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ун Ген-Чхве
Анника Вендле
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Летиция Аун
Скайлар Парк
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Мужчины. Финал
Летсиле Тебого
Кеннет Беднарек
Ноа Лайлз
Результаты
Расписание событий
Таэквондо. Мужчины. 1/8 финала
13:13скороСеиф ЭйссаЭди Хрник
Парусный спорт. Мужчины
13:13скороКайтсерфинг. Мужчины. Финал
Вольная борьба. Женщины
13:50скороЖенщины. до 62 кг. 1/4 финала
Хоккей на траве. Женщины. Матч за 3-е место
15:00скороАргентинаБельгия
Гимнастика художественная. Женщины
15:30скороЛичное первенство. Женщины. Финал
Таэквондо. Женщины
15:30скороЖенщины. до 67 кг. 1/4 финала
Водное поло. Мужчины. 1/2 финала
15:35скороСербияСША
Таэквондо. Мужчины
15:40скороМужчины. до 80 кг. 1/4 финала
Таэквондо. Женщины
15:53скороЖенщины. до 67 кг. 1/4 финала
Настольный теннис. Мужчины. Финал
16:00скороКитайШвеция
Тяжелая атлетика. Мужчины
16:00скороВесовая категория до 89 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Прыжки в воду. Женщины
16:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Финал
Футбол. Женщины. Матч за 3-е место
16:00скороИспания (олимп.)Германия (олимп.)
Таэквондо. Мужчины
16:06скороМужчины. до 80 кг. 1/4 финала
Таэквондо. Женщины
16:19скороЖенщины. до 67 кг. 1/4 финала
Таэквондо. Мужчины
16:32скороМужчины. до 80 кг. 1/4 финала
Таэквондо. Женщины
16:45скороЖенщины. до 67 кг. 1/4 финала
Таэквондо. Мужчины
16:58скороМужчины. до 80 кг. 1/4 финала
Волейбол. Мужчины. Матч за 3-е место
17:00скороИталияСША
Таэквондо. Женщины
17:11скороЖенщины. до 67 кг. 1/2 финала
12:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Французские синхронистки напугали зрителей своими образами. У них же лица на затылке

Хозяйки Олимпиады прогремели на весь мир, но остались с деревянной медалью.

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Олимпийские игры — 2024 в Париже: пугающий образ французских синхронисток, лица на затылке | Источник: Getty Images

На Олимпиаде без сильнейших российских синхронисток было на что посмотреть. Например, на пугающий номер француженок.

В бассейне оказалось сразу 16 лиц

Несмотря на то что по новым правилам синхронного плавания творческая составляющая номера ушла на второй план, француженки на домашней Олимпиаде всё равно решили удивить публику яркими образами.

В произвольной программе сборная вышла на помост в шапочках, а не с привычными гладко убранными пучками. Но самое интересное, что на их затылках были изображены лица в объёме. Зрелище, мягко говоря, пугающее и вместе с тем необычное.

Хоть при приближении лица выглядели явно нарисованными, в воде средь брызг это выглядело эффектно. Куда бы на самом деле ни были направлены взгляды девушек, весь номер сохранялось ощущение, что все они всегда обращены в одну сторону и смотрят точно в камеру.

«Решили привнести эффект новизны»

О том, как появилась идея создания такого образа, рассказала бывшая россиянка, а ныне член сборной Франции по синхронному плаванию Анастасия Баяндина.

«Решили привнести эффект новизны. Придумали с тренерами и хореографами. Нам объявили об этом за три‑четыре месяца до начала соревнований. Но, в принципе, нормально в них плавать. А в технической программе тоже есть шапочки. В шапочках и раньше команды выступали, но, чтобы с лицом сзади, это впервые», — рассказала экс-россиянка.

За свой перфоманс француженки получили 617,8486 балла. Это всего лишь пятый результат в зачёте произвольных программ. А по итогам всего турнира хозяйки остались с деревянной медалью, в шаге от пьедестала.

Юлия Сидорова

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XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
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